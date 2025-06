En el registro de TMF, dicha posición del Perú representa una mejora significativa respecto a años anteriores: en 2024 y 2023, el país ocupó los puestos 9 y 7, respectivamente; y en 2022 llegó a ser el tercer territorio más complejo del mundo.

Aunque el mercado local aún se mantiene entre los 15 con mayores desafíos a nivel global, el reporte evidencia un avance relativo frente a otras economías latinoamericanas como México (3°), Colombia (5°), Brasil (6°), Bolivia (8°), Argentina (11°) y Paraguay (12°).

Geraldo Arosemena, country head para Perú y Bolivia de TMF Group, comentó a Gestión que la leve mejora puede atribuirse básicamente a que, pese a que la inestabilidad política es una constante, han habido periodos de relativa calma que han permitido que los inversionistas trabajen de forma más previsora.

“Esta mejora era esperada, pero debe tomarse con cautela. Las proyecciones de TMF indicaban que las iniciativas para mejorar la competitividad y la gestión económica del país podrían empezar a mostrar resultados; sin embargo, las variables políticas y económicas aún presentan desafíos significativos (...)“, anotó el directivo.

Al ser consultado por las previsiones a corto y mediano plazo, indicó que el país tiene potencial para seguir mejorando en este ranking, en línea con la tendencia que se ha mostrando en los últimos periodos. Sin embargo, enfatizó que esa mejora dependerá de mantener una agenda de reformas continuas y evitar retrocesos en materia de reglas fiscales y contables.

“Perú se encuentra en el puesto 7 de territorios con mayor complejidad en procesos relacionados a este aspecto. Un riesgo claro sería la excesiva burocracia tributaria o laboral, o cambios abruptos sin consulta al sector privado. No obstante, si se consolida la transformación digital del Estado y se mejora la predictibilidad normativa, Perú podría continuar su ascenso", dijo el ejecutivo de TMF Group.

Los factores que impulsan la mejora en Perú

El estudio de TMF Group destacó que, pese a que Perú sigue presentando complejidades en el entorno empresarial, el país está adoptando nuevas estrategias y plataformas para mejorar las oportunidades de negocio.

Entre dichas medidas, resalta la diversificación en la cadena de suministro. A pesar de la inestabilidad geopolítica y las condiciones económicas, incluida la inflación y la escasez de mano de obra, la infraestructura fiable de Perú está teniendo un impacto positivo en la resiliencia de la cadena de suministro, lo cual es una herramienta esencial para las empresas, tanto a la hora de identificar y abordar los riesgos actuales como futuros.

Un ejemplo de avance que cita TMF es la puesta en marcha del puerto de Chancay, una megaobra que ayuda significativamente a diversificar la cadena de suministro, convirtiéndose en un nodo estratégico para el comercio con Asia, reduciendo tiempo y costos; e impulsando la descentralización logística.

“Contar con múltiples proveedores flexibiliza las rutas comerciales utilizadas, permite que las empresas se expandan y reduce la dependencia. La diversificación hacia nuevos mercados puede mitigar los riesgos derivados de la dependencia de los mercados tradicionales en Perú”, añadió Arosemena.

Por otro lado, el índice resalta que, en el último año, Perú se ha centrado en la digitalización para mejorar la resiliencia comercial (incluida la adopción de plataformas avanzadas de comercio electrónico) a fin de permitir a las pymes (pequeñas y medianas empresas) en particular acceder más fácilmente a los mercados internacionales.

“El trabajo a distancia ha sido ampliamente adoptado e implementado, aumentando la productividad en Perú. El marco legal del país para el trabajo a distancia ayuda a garantizar el cumplimiento de la legislación laboral y la normativa sanitaria. Las empresas en Perú reconocen la necesidad de diversas estrategias de fuerza de trabajo, centrándose en la innovación y la transformación digital para preparar su negocio para el futuro”, detalló el directivo.

Por otro lado, el directivo comentó que uno de los retos vigentes es la inversión en educación. Perú se ubica en el puesto 24 en cuanto a complejidad de gestión de talento y empleo, denotando que se mantiene el problema de la reserva de talento por la escasa inversión en educación, y que la poca mano de obra cualificada que hay no es homogénea en todo el país.

Los sectores más dinámicos en el Perú

La minería metálica continúa siendo la principal fuente de crecimiento del PBI (producto bruto interno) peruano y uno de los sectores más atractivos para la inversión. El buen desempeño de los precios internacionales del cobre, estaño y zinc —metales industriales clave en la transición hacia una nueva matriz energética— impulsa su relevancia estratégica. A esa condición, se suma la sólida posición del Perú como productor de oro.

No obstante, el dinamismo no se limita a la minería. Según TMF Group, también destacan oportunidades significativas en agroindustria, tecnologías de la información y telecomunicaciones, servicios financieros digitales y turismo. El ecosistema fintech, en particular, muestra un crecimiento acelerado, mientras que el sector logístico viene ganando tracción gracias a proyectos clave como el puerto de Chancay.

Consultado sobre las industrias empresariales con mayor interés en ingresar al mercado peruano, Arosemena indicó que se observa una creciente presencia de empresas de tecnología, logística, infraestructura y servicios compartidos. Asimismo, se ha renovado el interés en sectores como el farmacéutico y las energías limpias.

En contraste, se identifican algunos sectores que muestran señales de rezago. “Pesca y construcción siguen enfrentando dificultades para recuperar dinamismo este año, mientras que sectores con alta carga regulatoria y márgenes estrechos —como el retail tradicional y ciertos nichos industriales— se muestran más cautelosos o han reducido operaciones”, precisó el directivo de TMF Group.

Datos globales del estudio de TMF:

Cuando se trata de jurisdicciones complejas, Grecia ocupa el primer lugar por segundo año consecutivo. El país sigue siendo un reto para las empresas multinacionales debido a los continuos cambios legislativos, especialmente, en materia de recursos humanos y nóminas.

ocupa el primer lugar por segundo año consecutivo. El país sigue siendo un reto para las empresas multinacionales debido a los continuos cambios legislativos, especialmente, en materia de recursos humanos y nóminas. En segundo lugar, se encuentra a Francia , mientras que México escala una posición y ahora es el tercer país del mundo más complejo para las empresas.

, mientras que escala una posición y ahora es el tercer país del mundo más complejo para las empresas. En cuanto a los demás resultados, las Islas Caimán, Dinamarca, Nueva Zelanda y Hong Kong encabezan la lista de las jurisdicciones menos complejas.

