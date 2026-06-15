Luego de una ligera desaceleración reportada en marzo, la economía peruana volvió a repuntar en abril de este año con un crecimiento de 3.73%, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

De esta manera, entre enero y abril la producción peruana logró un avance de 3.58% ante un buen desempeño de sectores de al menos 11 sectores económicos.

Sin embargo, en los primeros cuatro meses del año, se reporta que tres actividades continúan acumulando resultados negativos:

Pesca (-5.91%)

Minería e hidrocarburos (-1.48%), en particular por el retroceso de la parte de hidrocarburos (-17.64%) y un limitado avance de la minería (0.85%)

Financiero y seguros (-0.11%)

En abril, la economía peruana alcanzó su mejor nivel en lo que va del 2026. (Imagen: Andina)

¿Cómo les fue a los principales sectores solo en abril?

Durante abril, la economía peruana alcanzó su mejor nivel del año impulsado por el buen desempeño de construcción, comercio, electricidad y gas, manufactura, alojamiento y restaurantes, entre otros.

El sector construcción volvió a liderar el avance mensual por tercer mes consecutivo con una expansión de 12.88%. Este rubro estuvo impulsado por el mayor consumo interno de cemento y al avance físico de obras públicas, especialmente en gobiernos regionales y locales.

En el caso de comercio (7.31%) se observaron mayores ventas mayoristas de maquinaria pesada y metales y minerales metalíferos, mientras que por el lado minorista aumentó la venta en supermercados, minimarkets, farmacias y tiendas por departamento, así como en la comercialización de vehículos automotores y motocicletas.

Le siguió electricidad, gas y agua (4.68%), que registró uno de los mejores avances ante la mayor generación de energía termoeléctrica y de energía renovable no convencional.

También se impulsaron los negocios de alojamiento y restaurantes (4.48%) por más transacciones en restaurantes en medio del feriado largo de Semana Santa y una mayor demanda de concesionarios de alimentos, suministro de comida para contratistas, servicio de bebidas y servicios de catering.

En tanto en manufactura (2.17%) se aumentó la fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos, elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos, elaboración y conservación de carne, fabricación de productos de la refinación del petróleo y elaboración de azúcar. Asimismo, por el lado no primario, se reportó un alza en la industria de bienes intermedios y de bienes de capital.

El sector construcción volvió a liderar el avance mensual por tercer mes consecutivo con una expansión de 12.88%. (Foto: Pedro Torees/@photo.gec)

La caída de minería, hidrocarburos y el agro

Pese a esto, la producción retrocedió en los rubros de minería e Hidrocarburos (-3.24%) y agropecuario (-1.64%).

Aunque la extracción de oro y cobre siguió al alza, en abril la producción minera metálica cayó en 0.32% por un menor tonelaje extraído y menores leyes de zinc, plomo, plata y molibdeno. A su vez, de hidrocarburos se contrajo en 24.75%, debido al menor volumen registrado de petróleo crudo, gas natural y líquidos de gas natural.

Por su lado, el sector agropecuario cerró abril en negativo ante la caída de la parte agrícola (-3.33%) por menores producciones de aceituna, papa, café, cacao, páprika, alfalfa, piquillo, mandarina, uva, mango, frijol, tuna, algodón rama, oca, olluco, arveja, naranja, entre otros.