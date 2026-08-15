En conversación con Gestión, Carmen María Bell Taylor, Beyond Core Director de Backus, señaló que el objetivo no es reemplazar la cerveza por otras bebidas, sino ampliar el portafolio para participar en distintos momentos y ocasiones de consumo. Mike’s, Flying Fish y Guaraná son algunas de las marcas sobre las que Backus viene concentrando sus nuevos lanzamientos y desarrollos.

Mike’s mantiene el liderazgo del segmento RTD en Perú y registra un crecimiento de doble dígito. Las categorías que forman parte de Beyond Core acumulan crecimientos superiores al 50%, según Nielsen, mientras que los soft drinks avanzaron cerca de 10% durante el último semestre.

“En el corto plazo, nuestro foco seguirá siendo consolidar y escalar las plataformas que ya hemos construido en categorías como RTD, cervezas saborizadas y Soft Drinks”, sostuvo Bell Taylor. “Vemos un enorme potencial para seguir fortaleciendo estas marcas, expandir su alcance y consolidarlas como motores de crecimiento cada vez más relevantes para la compañía”.

Backus busca que RTD, cervezas saborizadas y Soft Drinks ganen peso como motores de crecimiento del portafolio.

Mike’s y Flying Fish: las marcas con las que Backus busca ampliar su negocio

Mike’s se perfila como una de las categorías con mayor potencial de crecimiento dentro de Beyond Core, la plataforma con la que Backus amplía su portafolio y desarrolla categorías para participar en nuevas ocasiones de consumo. La marca mantiene el liderazgo del segmento RTD en Perú y su crecimiento acumulado durante los últimos tres años se ha multiplicado respecto a su punto de partida.

Hacia adelante, Backus espera que gane mayor relevancia dentro de su portafolio, impulsada por la innovación y por consumidores más abiertos a explorar nuevos sabores y propuestas.

En agosto, Backus lanzó Mike’s Mango Hot, una edición limitada. (Foto: Backus)

“Mike’s, nuestra marca de RTD, continuará ganando relevancia dentro del portafolio, aportando incrementalidad y atrayendo a consumidores que prefieren perfiles de sabor más dulces y diferenciados”, señaló Bell Taylor.

La marca ya viene ampliando esa propuesta con nuevos sabores. En agosto, Backus lanzó Mike’s Mango Hot, una edición limitada, y adelantó que continuará desarrollando nuevas propuestas, sabores y formatos para ampliar las ocasiones de consumo.

Mike’s mantiene el liderazgo del segmento RTD en Perú, mientras Flying Fish busca ampliar el alcance de las cervezas saborizadas y atraer nuevos consumidores. (Foto: composición)

Flying Fish se encuentra en una etapa diferente. La primera cerveza saborizada de Backus llegó al Perú en septiembre de 2025 y ha mostrado una evolución positiva. Actualmente, el foco está en construir conocimiento de marca e impulsar la prueba; al mismo tiempo, la compañía adelanta que prepara nuevas novedades para seguir impulsando su crecimiento.

La expectativa de Backus es que Flying Fish amplíe el alcance de las cervezas saborizadas y atraiga nuevos consumidores, con una oportunidad particular entre jóvenes adultos y mujeres. La compañía incluso toma como referencia el desarrollo de la marca en Sudáfrica, donde se ha consolidado dentro del portafolio de AB InBev.

Backus espera que Flying Fish amplíe el alcance de las cervezas saborizadas y atraiga nuevos consumidores. (Foto: Backus)

Backus busca hacer crecer Soft Drinks e inicia con Guaraná

Guaraná amplía su portafolio con nuevas propuestas como Guaraná Piña y Guaraná Fresa, en un movimiento con el que Backus busca desarrollar la categoría de Soft Drinks y ampliar las ocasiones de consumo explorando nuevos perfiles de sabor.

El contexto de la categoría también acompaña este desarrollo. Según Nielsen, los Soft Drinks crecieron cerca de 10% durante el último semestre, y Backus espera que estas categorías continúen ganando relevancia dentro de su portafolio.

Guaraná Backus amplía su portafolio con Guaraná Piña y Guaraná Fresa, además de nuevos formatos. (Foto: Backus)

La ampliación no se limita a nuevos sabores. En agosto, la compañía lanzó Guaraná Fresa y sumó nuevas presentaciones de Guaraná Piña de 1 litro y 450 mililitros. Estos lanzamientos forman parte del pipeline de innovación de Beyond Core, que contempla nuevos sabores, formatos y propuestas para ampliar las ocasiones de consumo.

“En Soft Drinks, Guaraná Backus continuará fortaleciendo su posición a través del desarrollo de su familia de sabores”, señaló Bell Taylor.

El objetivo de fondo es que estas categorías ganen peso dentro del negocio. Backus espera que RTD, cervezas saborizadas y Soft Drinks incrementen progresivamente su participación y se consoliden como motores de crecimiento, en paralelo al negocio tradicional de cerveza.