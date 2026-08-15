Backus amplía su portafolio con Mike’s, Flying Fish y Guaraná para ganar espacio en nuevas categorías y ocasiones de consumo. (Foto: composición/Backus)
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Dax Canchari Reyes
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La cerveza seguirá siendo el corazón del negocio de Backus, pero el grupo busca ampliar los espacios en los que participa dentro del mercado de bebidas. En ese sentido, su estrategia pasa por desarrollar categorías como los Ready to Drink (RTD), las cervezas saborizadas y los soft drinks, en un escenario donde los consumidores demandan mayor variedad de sabores, formatos y experiencias. ¿Qué movimientos prepara Backus en estas categorías?

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