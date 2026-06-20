La cerveza enfrenta crecimiento en el consumo de bebidas RTD. (Foto: Freepik)
La cerveza enfrenta crecimiento en el consumo de bebidas RTD. (Foto: Freepik)
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Mayumi García
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Los diversos momentos de ocio, entretenimiento y de reunión con los amigos, son los espacios que se presentan como ideales para el consumo de alguna bebida alcohólica. De hecho, actualmente, ocho de cada 10 peruanos acepta consumir alguna de estas bebidas durante un momento de camaradería, según un estudio de Impronta Research. Pero, ¿qué licores vienen performando mejor y cómo se presentará el segundo semestre?

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