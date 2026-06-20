De acuerdo al análisis, la cerveza sigue siendo el destilado de mayor consumo de los nacionales, con un 60%, aun cuando refleja un descenso de 5 puntos porcentuales (pp) en relación al sondeo del 2025. Otros que también redujeron su participación fueron whisky (29%), vodka (22%) y vino (3%).

“Existe un cambio generacional y de preferencias. Los jóvenes de 18 a 25 años y del segmento C están migrando hacia formatos y sabores distintos, el impacto se acentúa en alternativas como los RTD con canales de conveniencia y de delivery que crecen . A ello, también se suma un desplazamiento del consumo femenino a otras categorías”, expresó José Oropeza, socio director de Impronta Research.

En esa línea, las bebidas RTD (ready to drink) son una de las categorías cuyo consumo aumentó 5 pp en el último año, seguido del pisco y ligeramente ron y gin. En el detalle, el pisco apalanca su crecimiento en Lima; además, del norte y sur del país, con consumidores entre los 36 a 55 años y en el nivel socioeconómico A. Mientras, los RTD desplazan al whisky de una tercera posición como consecuencia de un importante consumo por parte de compradores entre los 26 a 45 años, principalmente, de Lima y el norte del país.

“Los RTD tienen una presencia homogénea en todos los niveles socioeconómicos, aunque con una notable fuerza en el segmento D. También muestran tracción entre mujeres jóvenes, por un tipo de compra de conveniencia (listo para beber), formatos portátiles, sabores accesibles y fuerte visibilidad en canales como tiendas de conveniencia y apps delivery”, agregó.

El ejecutivo reconoció que los RTD han capturado parte del volumen que la cerveza pierde, lo que también incluye cierto perjuicio al whisky, que cede presencia en el consumo de varios segmentos urbanos y jóvenes.

“No obstante, la cerveza conserva un liderazgo amplio, dado que no estamos hablando de un reemplazo masivo inmediato. Por otro lado, los RTD tienen oportunidades en un mercado abierto a los cambios e innovaciones en la categoría, con alternativas premium y coctelería lista para el segmento A; SKUs de bajo alcohol y porciones individuales para consumo en casa; ediciones estacionales y colaboraciones con bares o influencers para activación en Youtube o televisión; bundles y packs para delivery y tiendas de conveniencia que fomenten compra impulsiva ”, remarcó.

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¿Cómo se presenta el segundo semestre?

En torno al consumo, generalmente, en la mayoría de oportunidades es ocasional o una vez cada siete días, especialmente, los fines de semana (viernes a domingo). Así, en detalle, un 54% de peruanos mantuvo su consumo durante lo que va del año, mientras un 25% aseguró que aumentó la bebida de estos productos en comparación con el año pasado.

De cara al segundo semestre del año, las perspectivas indican que un 61% preservará el consumo con respecto a similar periodo del 2025; en tanto, un 21% aumentará su consumo, especialmente, en la ciudad de Lima y las zonas norte y centro del país, entre los 26 a 45 años. “Además, se trataría de un ticket elevado, considerando que este comportamiento se hace fuerte en el segmento A”, añadió Oropeza.

Dichas compras en un 49% de consumidores no es programada y se justifican más en impulsos del momento, sumado a que un gatillador importante para la decisión, son las promociones . En este punto, el análisis de Impronta Research mencionó a la televisión, exhibición en tienda, Youtube, entre otros, como los medios más relevantes a través de los que los peruanos se enteran de las novedades o productos lanzados por la categoria.

Respecto a lugares de adquisición, el supermercado continúa siendo el principal canal de compra, seguido de la bodega que pierde espacio en zonas como Lima y el sur del país, principalmente. “Las tiendas de conveniencia son el canal con mayor crecimiento, acompañado de las apps delivery, apalancados de manera homogénea en todos los niveles demográficos”, refirió.

Finalmente, las principales ocasiones de consumo se asocian a reuniones en casa, siendo que las discotecas pierden terreno sobretodo en el segmento B y en todas las plazas con excepciónde de la zona oriente del país. “La comodidad, ahorro, control del entorno, consumo grupal privado y la mayor oferta de productos listos para tomar hacen del hogar un espacio natural para socializar”, finalizó el ejecutivo.

Ficha técnica:

Técnica: Cuantitativa.

Metodología: Encuesta via paneles online.

Zonas: Principales ciudades de Lima, norte, sur y centro-oriente del país.

Estudio: mnibus + Impronta.

Periodo: Mayo -Junio 2026.

Muestra: 1,000 encuestas.

Margen de error: +/- 3.1%.

Nivel de confiabilidad: 95%.