Según pudo conocer Gestión, muchas empresas presentaron solicitudes de registro de marca ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), con una presencia relevante de empresas de Estados Unidos y Europa, lo que anticiparía estrategias de ingreso o fortalecimiento en el mercado peruano. Los solicitantes incluyen compañías vinculadas a los sectores farmacéutico y de bebidas, interesadas en ampliar su presencia y portafolio en el país.

Uno de los requerimientos más resaltantes fue presentado por Biologische Heilmittel Heel GmbH, empresa farmacéutica alemana especializada en medicamentos naturales y homeopáticos, que inició el registro de la marca “Mucosa Compositum” ante el Indecopi, en la clase 05, que comprende medicamentos y remedios naturales para uso médico y veterinario; preparaciones farmacéuticas y biológicas, suplementos y preparaciones dietéticas, así como alimentos para bebés.

Gigante farmacéutica de origen alemán pone en la mira a Perú

Biologische Heilmittel Heel GmbH es una empresa farmacéutica alemana fundada en 1936 en Berlín por el médico Hans-Heinrich Reckeweg, especializada en medicamentos naturales y homeopáticos. Tras la Segunda Guerra Mundial estableció su sede en Baden-Baden, Alemania, donde mantiene su centro de investigación y producción. Actualmente forma parte del holding alemán Delton AG, vinculado al empresario Stefan Quandt.

La empresa desarrolla y comercializa tratamientos para afecciones inflamatorias, infecciones respiratorias, trastornos inmunológicos y otros problemas de salud, con productos conocidos como Traumeel, Engystol, Neurexan y Vertigoheel. Heel cuenta con presencia internacional en más de 40 países y comercializa sus medicamentos en alrededor de 50 mercados, con filiales y operaciones en países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Colombia, España, Países Bajos, Polonia y Sudáfrica, además de Alemania.

Si bien, a la fecha, no se ha identificado una operación directa de la compañía en Perú, la solicitud de registro apunta a una estrategia de protección de marca, orientada a resguardar sus signos distintivos frente a terceros, así como a dejar abierta la puerta a un eventual ingreso comercial al país en el mediano o largo plazo. Pero, ¿qué otras empresas están interesadas en el mercado local?

Fabricante de medicamentos apuesta por nueva marca

Otro requerimiento resaltante fue presentado por Sun Pharmaceutical Industries, Inc., filial en Estados Unidos de la multinacional india Sun Pharmaceutical Industries Limited, dedicada a la fabricación de medicamentos genéricos y de especialidad, que inició el registro de la marca “Leqselvi” ante el Indecopi, en la clase 05, que comprende preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades autoinmunes, gastrointestinales, inflamatorias y trastornos de la piel y pérdida de cabello.

Sun Pharmaceutical Industries Limited es una multinacional farmacéutica fundada en 1983 por el empresario Dilip Shanghvi en Calcuta, India. Con el paso de los años se expandió mediante adquisiciones y el desarrollo de nuevos tratamientos hasta convertirse en la mayor farmacéutica de ese país. Actualmente tiene su sede en Mumbai y mantiene presencia comercial en más de 100 países, con operaciones en mercados clave como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Japón, Rusia y varios países de Europa.

La empresa se especializa en el desarrollo, fabricación y comercialización de medicamentos genéricos y de especialidad, además de ingredientes farmacéuticos activos. Su portafolio abarca múltiples áreas terapéuticas, entre ellas dermatología, cardiología, gastroenterología, oncología y neurología. Entre sus productos más conocidos figuran Ilumya, Cequa, Odomzo y Leqselvi, utilizados para tratar afecciones como psoriasis, enfermedades oculares, cáncer de piel y trastornos capilares. Sun Pharma cuenta con decenas de plantas de producción y exporta medicamentos a más de 100 mercados en América, Europa, Asia y África.

Gigante español de fabricación de vinos

Otro requerimiento resaltante fue presentado por Freixenet, S.A., empresa española fundada en 1914 y con sede en San Sadurní de Noya, Barcelona, reconocida a nivel mundial por la producción y exportación de vino espumoso y cava, que inició el registro de la marca “Freixenet” ante el Indecopi, en las clases 32 y 33, que comprenden bebidas sin alcohol, cervezas, vinos desalcoholizados, cócteles y bebidas de frutas, así como bebidas alcohólicas como vinos, vinos espumosos, aperitivos y otras bebidas a base de vino.

Freixenet, S.A. es una empresa española productora de vinos espumosos y cava fundada en 1914 en Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona, surgida de la unión de las familias vitivinícolas Ferrer y Sala. La compañía inició su expansión internacional a mediados del siglo XX con el lanzamiento de productos como Carta Nevada y Cordon Negro, que la posicionaron entre los mayores productores de cava del mundo. En 2018, el grupo alemán Henkell & Co., parte del conglomerado Oetker Group, adquirió una participación mayoritaria en la empresa.

Actualmente Freixenet forma parte del grupo Henkell Freixenet y exporta sus productos a más de 140 países. La compañía produce cava, prosecco, vinos tranquilos y otras bebidas espumosas elaboradas con el método tradicional de segunda fermentación en botella. Entre sus productos más conocidos figuran Cordon Negro, Carta Nevada, Elyssia y Freixenet Prosecco, comercializados en mercados como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Japón, México y varios países de América Latina.

Filial del grupo AJE con nueva marca en el segmento de bebidas

Otro requerimiento resaltante fue presentado por Grupo Embotellador ATIC, S.A., filial española de la multinacional peruana AJE Group, dedicada a la fabricación y comercialización de bebidas refrescantes, carbonatadas, agua y energéticas, que inició el registro de la marca “Dilyte Hidratacción” ante el Indecopi, en la clase 32, que comprende cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; bebidas energéticas, así como siropes y otras preparaciones sin alcohol para hacer bebidas.