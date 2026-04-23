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Sandra Reyes
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El mercado peruano se consolida como un destino atractivo para empresas internacionales que buscan expandirse en América Latina, impulsadas por la recuperación del consumo. En este contexto, los sectores farmacéutico y de bebidas concentran el interés de grandes marcas extranjeras que evalúan su ingreso o expansión en el país, incluso en medio de la cautela que genera el proceso electoral de 2026.

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