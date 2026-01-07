En el 2025, el registro de marcas en Perú alcanzó los 44,771 signos distintivos otorgados, lo que significó un crecimiento de 22.94% en relación con el mismo periodo de 2024, cuando se concedieron 36,416 nuevos registros; según informó el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

De acuerdo con dicha entidad, tal situación refleja el creciente interés de emprendedores y empresarios por proteger sus signos distintivos, consolidar sus negocios y competir en mejores condiciones dentro del mercado formal. Así, se destacó principalmente el interés de los empresarios nacionales por registrar sus signos de identificación comercial, pues durante el periodo analizado se registraron 31,838 solicitudes de origen local , cifra que superó a las 12,933 gestionadas por solicitantes extranjeros.

El registro de marcas en el Perú alcanzó los 44,771 distintivos otorgados en 2025, informó el Indecopi. (Foto: Indecopi).

Los sectores con más registros de marcas

En cuanto a los sectores con mayor dinamismo en el registro de marcas en 2025, resaltaron los de productos alimenticios (4,811 inscripciones), farmacéutico (3,792), educación y entretenimiento (3,768), publicidad y gestión de negocios comerciales (3,599), prendas de vestir (2,600), productos informáticos (2,328) y servicios de restaurantes (1,998), entre otros.

Del total de registros concedidos el 2025, 1,631 correspondieron a micro y pequeñas empresas (mypes). En tanto, a través de la Dirección de Signos Distintivos, se otorgaron 1,229 marcas colectivas, tramitadas de manera gratuita en beneficio de asociaciones y organizaciones productivas de todo el país.

LEA TAMBIÉN: Indecopi alerta sobre retiro de lote de fórmulas infantiles NAN por posible presencia de toxina