Caso Bar Queirolo: ¿Qué tomar en cuenta para no cometer errores en el registro de marcas?.
Daniel Seclen Parraguez
mailDaniel Seclen Parraguez

El icónico bar Queirolo del Centro de Lima, con más de 100 años de trayectoria, anunció que cambiará de nombre a “El Emblemático Q de Lima”, luego de que una resolución administrativa de Indecopi le impidiera utilizar el apellido dentro de su marca.

