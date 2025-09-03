Esta situación inició cuando los propietarios de otro establecimiento con una denominación similar solicitaron la exclusividad en el uso del apellido Queirolo. El proceso se inició por una denuncia interpuesta por Antigua Taberna Queirolo S.A.C. con sede en Pueblo Libre, contra la empresa Bodega Queirolo S. A. C. del centro de Lima, por el uso no autorizado de su marca.

Cabe precisar que en abril de 2017, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual de Indecopi concluyó que el uso del término Queirolo por parte de la empresa Bodega Queirolo S.A.C. vulneraba los derechos existentes sobre la marca Antigua Taberna Queirolo.

A pesar de ello, Bodega Queirolo S.A.C. no cumplió con la medida y continuó usando indebidamente la marca, lo que motivó que en el 2019 el Indecopi inicie un procedimiento sancionador, donde la empresa fue multada con 6 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

¿Cuándo existe riesgo de confusión entre marcas?

Jairo Salcedo Rojas, asociado senior del área Corporativa en Aramburú, Castañeda, Boero Abogados, indicó que la confusión de marcas se genera cuando dos marcas son idénticas o similares, ya que los consumidores suelen asociar nombres parecidos al mismo producto o empresa; muchas personas no conocían que ambos restaurantes no tenían relación alguna.

“Sobre el riesgo de confusión de ambos restaurantes, seguramente muy pocas personas conocían – antes de este revuelo mediático – que los restaurantes no eran parte de una franquicia, y que no tenían ninguna conexión entre sí”, señaló.

El especialista indicó que el Indecopi aplica la norma que da prioridad al registro de la marca, salvo que se demuestre un derecho previo como un nombre comercial anterior, lo cual no se probó en este caso. Además, indicó la demanda de nulidad de registro por Bodega Queirolo S.A.C. no procedió por prescripción.

¿Y sobre la protección de marcas?

Víctor Bosleman, abogado del área de Propiedad Intelectual, Competencia y Protección de Datos de CPB Abogados, indicó que la protección legal de una marca en el país solo se obtiene mediante su registro en el Indecopi, lo que otorga derechos exclusivos por 10 años renovables y permite evitar que otras personas usen denominaciones similares que puedan generar confusión en productos o servicios relacionados.

Añadió que los nombres comerciales tradicionales también tienen protección por el uso, pero esta es menor que la de una marca registrada. Por ello, indica que, para prevalecer en caso de conflicto, se debe demostrar su uso continuo y anterior al registro de la marca, además de que abarque una influencia nacional, lo cual en muchas ocasiones es difícil de demostrar.

“Por ello, independientemente de la antigüedad o valor histórico que pueda tener el nombre de un comercio, siempre se recomienda registrarlo como marca, a fin de facilitar su protección”, añadió.

Con respecto al equilibrio del derecho a la protección de la marca con el valor del patrimonio cultural y la memoria colectiva, en el caso del bar Quierolo, Jairo Salcedo menciona que el valor cultural puede protegerse por medios culturales como señalética o narrativas, pero esto no concede derecho a usarlo como marca cuando existe un registro en vigor.

Ante ello, mencionó que la “buena fe” siempre debe prevalecer y mediante acuerdos de coexistencia o licencias se pueden alcanzar entendimientos.

“La revisión del caso, la acción iniciada por Antigua Taberna Queirolo, estaba orientada a un nuevo local de Bodega Queirolo ubicado en el distrito de Surquillo, no por el restaurante del Centro de Lima, por lo que, seguramente con buena voluntad de ambas partes, podrían llegar a un gran acuerdo”, añadió Salcedo.

¿Qué se deben considerar en estos casos?

El abogado Bosleman indicó que las empresas o negocios, para evitar problemas en las denominaciones, deben realizar una búsqueda en el registro del Indecopi antes de usar una marca, para asegurarse de que no exista otra igual o similar ya registrada, lo que puede evitar problemas legales y sanciones.

Si la marca ya está registrada, pero sigue siendo de interés, la empresa puede considerar acuerdos de coexistencia o licencias de uso.

“Se pueden explorar alternativas como suscribir acuerdos de coexistencia o una licencia de uso con el titular, o incluso revisar si la marca registrada está siendo efectivamente usada en el mercado, ya que, se podría interponer una acción de cancelación del registro por falta de uso”, acotó.

LEA TAMBIÉN: Indecopi inició investigación a Oncosalud por publicidad de plan Oncoplus

Por su parte, Jairo Salcedo, resaltó que se debe registrar la marca rápidamente después de confirmar que no hay riesgo de confusión con otras, incluso si aún no han desarrollado el isotipo, ya que es posible registrar solo el nombre.

“Para una empresa, la marca es uno de los principales valores, sino el más importante de todos, y deben protegerlo, cuidarlo, desarrollarlo. Tu marca, es tu ventaja, y si no la proteges hoy, alguien más la usará mañana”, resaltó.

El tradicional Queirolo del Centro de Lima cambia de nombre tras más de un siglo. (Foto: Cangrejo Negro)