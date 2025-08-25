Indecopi: La campaña preventiva incluye modelos fabricados en México, España, Estados Unidos y Argentina. (Foto: GEC).
Indecopi: La campaña preventiva incluye modelos fabricados en México, España, Estados Unidos y Argentina. (Foto: GEC).
Redacción Gestión
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual () informó que iniciará la revisión de 1,146 vehículos de distintos modelos, debido a fallas detectadas que podrían comprometer la seguridad de conductores, pasajeros y terceros.

Según la información proporcionada por el proveedor de vehículos, se han identificado riesgos en diferentes sistemas como el de combustible, la bomba de suministro, el servofreno y la señal de advertencia del cinturón de seguridad. Dichas condiciones, de no ser corregidas, podrían derivar en accidentes.

En el primer grupo, se revisarán 201 unidades de los modelos Bronco Sport (2020-2024, fabricados en ) y Escape (2020-2021, fabricados en España). En esos vehículos, una pieza del sistema de combustible podría agrietarse y ocasionar filtraciones, lo que aumentaría el riesgo de incendio en la parte delantera si entra en contacto con superficies calientes.

Más de 500 unidades de los modelos F-150, Expedition, Ranger y Bronco serán revisadas por una posible reducción inesperada del servofreno. (Foto: Ford).

¿Qué otros modelos presentan fallas?

El llamado a revisión de Ford también alcanza a 320 unidades de los modelos F-150 (2021-2022), Expedition (2022), Explorer (2022) y (2021-2022), fabricados en. En estos vehículos, una falla en la bomba de combustible podría interrumpir el suministro al motor y provocar apagados repentinos durante la marcha.

De igual manera, 582 unidades de los modelos F-150, Expedition, Ranger y Bronco, año 2025, fabricados en y , serán revisadas por una posible reducción inesperada del servofreno, lo que incrementaría la distancia necesaria para detenerse y, en consecuencia, el riesgo de accidentes.

“El proveedor realiza un llamado a revisión de los vehículos involucrados a fin de inspeccionarlos y, de corresponder, actualizar el software del módulo de antibloqueo de frenos (ABS) gratuitamente”, señala Sistema de Alertas de Productos y Servicios Peligrosos.

Los consumidores pueden comunicarse con Ford Perú para coordinar las revisiones en sus vehículos. (Foto: difusión).

¿Qué ocurre con el sistema de seguridad?

Finalmente, se revisarán 43 vehículos del modelo F-150 (fabricados en Estados Unidos) debido a un defecto en el sistema de advertencia del cinturón de seguridad. La falla podría impedir que se active el sonido de alerta cuando el conductor no lleve abrochado el cinturón, aumentando la posibilidad de lesiones en caso de siniestros.

“En caso la batería de 12 voltios esté baja de carga, al arrancar el vehículo, el sonido de aviso del cinturón de seguridad podría no sonar desde la Unidad Principal de Audio”, detalla la entidad.

El exhortó a los consumidores a comunicarse de inmediato con Ford Perú para coordinar la inspección y reparación gratuita.

