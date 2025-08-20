A seis meses del colapso del techo del patio de comidas de Real Plaza Trujillo con consecuencias fatales, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) impuso hoy una multa coercitiva de 100 UIT (S/ 535,000) a la compañía por “no acreditar de manera oportuna y total el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas para proteger a los consumidores afectados”. Frente a tal disposición, la firma de Intercorp cuestionó los fundamentos tomados en cuenta para la amonestación.

En concreto, Real Plaza aseguró que ha destinado un fondo superior a S/ 20 millones para cubrir gastos médicos, de sepelio, transporte nacional e internacional, así como otras necesidades de las víctimas y familiares del accidente ocurrido en Trujillo.

Según la compañía, hasta la fecha se han alcanzado 183 acuerdos de compensación, lo que representa —indicaron— casi la totalidad de las personas y familias afectadas.

En un comunicado, la empresa remarcó que ha respondido a todos los requerimientos de las autoridades que investigan el caso y que continúa colaborando en el proceso para determinar las causas del accidente.

Bajo esos argumentos, cuestionó la reciente decisión de Indecopi, que determinó un supuesto incumplimiento de la medida cautelar ordenada. Real Plaza señaló que el organismo omitió pruebas presentadas.

“Por ello, no compartimos los fundamentos por los cuales el Indecopi ha considerado que habríamos incumplido con la medida cautelar ordenada, omitiendo las pruebas presentadas e interpretando indebidamente los alcances de dicha disposición. Además, no ha reconocido todas las acciones y gestiones realizadas a favor de las víctimas y sus familiares”, sostuvo.

Finalmente, la compañía recalcó Real Plaza continuará con su compromiso de brindar soporte a los afectados y a la comunidad trujillana.

Fachada del centro comercial Real Plaza Trujillo clausurado temporalmente por disposición de Indecopi. (Foto: GEC).

¿Cuál fue la sanción de Indecopi a Real Plaza?

El Indecopi informó la imposición de una multa coercitiva de 100 UIT (S/ 535,000) a Real Plaza, debido a “no acreditar de manera oportuna y total el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas para proteger a los consumidores afectados” en el accidente ocurrido en febrero último.

De acuerdo con lo dispuesto tras la tragedia, la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en La Libertad ordenó el cierre temporal del establecimiento, la cobertura de gastos médicos de las víctimas, el pago de gastos de sepelio de los fallecidos y la identificación de posibles afectados indirectos.

“Si bien el cierre temporal del centro comercial continúa vigente, la empresa no ha acreditado de manera adecuada y completa el cumplimiento de los demás mandatos, lo que motivó la referida sanción de 100 UIT”, señaló la entidad.

Indecopi precisó además que la multa coercitiva es inapelable, conforme a lo estipulado en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.