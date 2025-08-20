El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembury, explicó que esta medida permitirá a su sector, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Trujillo, reponer los bienes afectados en la zona. Foto: América Noticias
El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembury, explicó que esta medida permitirá a su sector, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Trujillo, reponer los bienes afectados en la zona. Foto: América Noticias
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El informó la prórroga del estado de emergencia en la provincia de Trujillo con el fin de atender los daños ocasionados por la reciente e en la ciudad.

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembury, explicó que esta medida permitirá a su sector, en coordinación con la Municipalidad Provincial de , reponer los bienes afectados en la zona.

“Vamos a reponer puertas, ventanas, marcos, techos y otras infraestructuras dañadas. La inversión será de entre S/ 200 y S/ 300 mil”, detalló.

Asimismo, anunció la entrega de de S/ 500 mensuales, por un periodo de hasta dos años, para las familias cuyas viviendas quedaron inhabitables de manera temporal.

Según la evaluación inicial, se trata de al menos seis viviendas afectadas, además de cuatro inmuebles con colapso estructural, cuyos propietarios recibirán un bono de reforzamiento de entre S/ 40 mil y S/ 60 mil.

El ministro precisó que en un plazo de dos a tres semanas se espera resarcir al 100% de las familias afectadas.

Atentado con dinamita alarmó a los vecinos de Trujillo el 14 de agosto. (Foto: @ntrujillo_pe)
Por otro lado, Whittembury informó que el ha lanzado la segunda convocatoria del programa Techo Propio en la modalidad de construcción en sitio propio, que beneficiará a unas 7 mil familias con un bono de S/ 32,100 soles cada una, lo que representa una inversión de S/ 225 millones de soles.

Crecimiento del sector inmobiliario

Finalmente, el ministro destacó que el sector construcción e inmobiliario mantienen un crecimiento sostenido. “Solo en el último mes, el sector inmobiliario ha crecido 9% y el sector construcción en general alrededor de 15%”, subrayó.

