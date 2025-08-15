Las autoridades señalan a la organización criminal Los Pulpos como principal responsable, en medio de disputas por el cobro de cupos a comerciantes. Foto: GEC.
Redacción Gestión
El gobernador regional de La Libertad, , propuso declarar un estado de sitio en la ciudad de Trujillo luego que un dejara tres personas heridas y daños en más de veinte viviendas. La medida, una de las más drásticas previstas en la Constitución, se propone en la búsqueda de contener la creciente ola de violencia atribuida a bandas del crimen organizado.

La noche del 14 de agosto, en la cuadra 8 de la avenida Perú, ubicada en la ciudad norteña. La onda expansiva se sintió a varios kilómetros, provocando cortes de electricidad y pánico entre los vecinos.

Las autoridades señalan a la organización criminal Los Pulpos como principal responsable, en medio de disputas por el cobro de cupos a comerciantes.

¿Qué implica un estado de sitio?

El estado de sitio está contemplado en el artículo 137 de la Constitución y puede declararse en casos de invasión, guerra exterior, guerra civil o peligro inminente de que se produzcan. Esta disposición:

  • Restringe o suspende derechos como la libertad de tránsito, reunión, inviolabilidad de domicilio y seguridad personal.
  • Faculta a las a asumir funciones para mantener el orden interno.
  • Tiene una duración máxima de 45 días, prorrogables solo con aprobación del Congreso, el cual no puede ser disuelto durante este periodo.
  • No puede suspender derechos como el derecho a la vida, la prohibición de tortura y la libertad de pensamiento, garantizados por tratados internacionales.
En un estado de sitio decretado anteriormente en Trujillo, estudios de percepción ciudadana revelaron que, aunque hubo ligera reducción del crimen, el 65% de los vecinos no consideró la medida eficaz para erradicar el crimen organizado, y el 60% dijo no sentirse más seguro en las calles.

se suma a una serie de ataques y amenazas contra comercios e instituciones en la región La Libertad, reflejando la intensificación de la violencia criminal.

Con el estado de sitio, se buscaría ejecutar un despliegue policial y militar de gran escala, en un esfuerzo por recuperar el control de la ciudad y reducir la influencia de las bandas.

