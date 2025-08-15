El estruendo se escuchó en múltiples distritos, provocando pánico y apagones. Foto: América Noticias
Una explosión sacudió la noches del jueves 14 la cuadra 8 de la avenida Perú, a escasos 15 minutos de la Plaza de Armas de .

La onda expansiva afectó al menos 20 viviendas y dejó sin energía eléctrica a toda la zona. Se reportaron al menos tres personas heridas.

Según testigos, se colocó una carga explosiva frente a una vivienda de tres pisos, informó América TV.

Atentado Trujillo Captura: América TV.
El estruendo se escuchó en múltiples distritos, provocando pánico y apagones.

que causó daños a decenas de viviendas y dejó heridos.

