Una explosión sacudió la noches del jueves 14 la cuadra 8 de la avenida Perú, a escasos 15 minutos de la Plaza de Armas de Trujillo en La Libertad.

La onda expansiva afectó al menos 20 viviendas y dejó sin energía eléctrica a toda la zona. Se reportaron al menos tres personas heridas.

Según testigos, se colocó una carga explosiva frente a una vivienda de tres pisos, informó América TV.

Atentado Trujillo Captura: América TV.

El estruendo se escuchó en múltiples distritos, provocando pánico y apagones.

En enero del 2025, frente a la sede del Ministerio Público, delincuentes colocaron un artefacto explosivo que causó daños a decenas de viviendas y dejó heridos.