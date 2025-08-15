Una explosión sacudió la noches del jueves 14 la cuadra 8 de la avenida Perú, a escasos 15 minutos de la Plaza de Armas de Trujillo en La Libertad.
La onda expansiva afectó al menos 20 viviendas y dejó sin energía eléctrica a toda la zona. Se reportaron al menos tres personas heridas.
Según testigos, se colocó una carga explosiva frente a una vivienda de tres pisos, informó América TV.
El estruendo se escuchó en múltiples distritos, provocando pánico y apagones.
En enero del 2025, frente a la sede del Ministerio Público, delincuentes colocaron un artefacto explosivo que causó daños a decenas de viviendas y dejó heridos.
