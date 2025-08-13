Rafael López Aliaga ha exigido, en más de una ocasión, acciones concretas al Gabinete Arana, específicamente en la lucha contra el crimen organizado. (Foto: Joel Alonzo @photo.gec)
Rafael López Aliaga ha exigido, en más de una ocasión, acciones concretas al Gabinete Arana, específicamente en la lucha contra el crimen organizado. (Foto: Joel Alonzo @photo.gec)
El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, aseguró que respeta lo dicho por el presidente de Estados Unidos,

“Yo respeto muchísimo las opiniones, más si son foráneas. Está diciendo la verdad, también. Este Gobierno no ha invertido un centavo en Lima”, dijo a la prensa.

El burgomaestre sostuvo que la administración de Dina Boluarte “no le ha dado nada” pese a que desde hace tres años les han pedido motos, por lo que usaron los ahorros de la para dar “3,000 motos a la y 1,000, para los , que no tienen plata”.

(Composición) El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió durante una conferencia que Washington no puede ser tan peligrosa como Lima. Foto de Jim Watson / AFP
LEA TAMBIÉN: Policías enfrentan al crimen sin chalecos, pero con generales en Audis

“Todo es esfuerzo municipal. Centrales de inteligencia, también. El general (José) Baella es pagado por la Municipalidad de Lima”, manifestó.

ubicó a Lima entre los destinos más peligrosos para vivir, junto Washington DC, Bogotá, Ciudad de México e Islamabad (Pakistán).

LEA TAMBIÉN: MML presenta propuesta de 11 medidas para enfrentar la inseguridad ciudadana

¿Quieren vivir en lugares así? No lo creo. No lo creo”, expresó el republicano al exponer unos gráficos que recogen la tasa de asesinatos al cierre de 2024.

