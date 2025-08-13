El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, aseguró que respeta lo dicho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien cuestionó la seguridad de nuestra capital y la puso como ejemplo de una ciudad peligrosa.

“Yo respeto muchísimo las opiniones, más si son foráneas. Está diciendo la verdad, también. Este Gobierno no ha invertido un centavo en Lima”, dijo a la prensa.

El burgomaestre sostuvo que la administración de Dina Boluarte “no le ha dado nada” pese a que desde hace tres años les han pedido motos, por lo que usaron los ahorros de la Municipalidad de Lima para dar “3,000 motos a la PNP y 1,000, para los serenazgos distritales, que no tienen plata”.

(Composición) El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió durante una conferencia que Washington no puede ser tan peligrosa como Lima. Foto de Jim Watson / AFP

“Todo es esfuerzo municipal. Centrales de inteligencia, también. El general (José) Baella es pagado por la Municipalidad de Lima”, manifestó.

Donald Trump ubicó a Lima entre los destinos más peligrosos para vivir, junto Washington DC, Bogotá, Ciudad de México e Islamabad (Pakistán).

“¿Quieren vivir en lugares así? No lo creo. No lo creo”, expresó el republicano al exponer unos gráficos que recogen la tasa de asesinatos al cierre de 2024.