Gobierno de Trump asegura que ha arrestado a más 300 mil indocumentados desde enero de 2025. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
Gobierno de Trump asegura que ha arrestado a más 300 mil indocumentados desde enero de 2025. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La administración del presidente de , , ha arrestado a más de 300 mil desde su regreso al poder en enero de 2025.

La portavoz del , Karoline Leavitt, mencionó que la mayoría de los presuntamente tienen antecedentes.

LEA TAMBIÉN: Donald Trump prorroga otros 90 días la entrada en vigor de los aranceles para China

“A pesar de numerosos informes falsos en los medios, casi el 70 % de estos arrestos han sido delincuentes con nacionalidad extranjera que cuentan con cargos o condenas previas”, indicó Leavitt en una rueda de prensa.

Según la funcionaria, estas cifras representan “un éxito en toda regla” porque, precisa, “eliminan las amenazas más peligrosas para la seguridad pública de las comunidades estadounidenses y devuelve a estas personas a sus países de origen”.

LEA TAMBIÉN: Trump quiere que Rusia devuelva parte del territorio ocupado a Ucrania

resaltó que según cifras actualizadas de la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP), los cruces ilegales han vuelto a caer a mínimos históricos en julio, cuando se registraron unos 24 mil 628 encuentros fronterizos a nivel nacional.

“Se trata del menor número mensual de detenciones de la Patrulla Fronteriza , superando el récord anterior establecido en junio”, precisó la portavoz.

LEA TAMBIÉN: Trump sacude Latinoamérica al considerar uso de fuerza militar, ¿en qué casos?

Desde su regreso al gobierno, ha redoblado su política , reforzado el mandato de agencias como el (ICE) e impulsado el incremento de los arrestos.

prometió, como parte de su campaña política, llevar a cabo una histórica campaña de deportación masiva de indocumentados.

Elaborado con información de EFE.

La portavoz del gobierno estadounidense, Karoline Leavitt, los cruces ilegales han vuelto a caer a mínimos históricos en julio, cuando se registraron unos 24 mil 628 encuentros fronterizos a nivel nacional. EFE/EPA/SHAWN THEW
La portavoz del gobierno estadounidense, Karoline Leavitt, los cruces ilegales han vuelto a caer a mínimos históricos en julio, cuando se registraron unos 24 mil 628 encuentros fronterizos a nivel nacional. EFE/EPA/SHAWN THEW

TE PUEDE INTERESAR

En esta película Nicolas Cage hace de un mago con la capacidad de ver el futuro, capacidad que lo pone en serios problemas
Cajas municipales: tres de cada cuatro créditos fueron a mypes de agro, comercio y manufactura
Barnechea sobre crisis interna en bancada de Acción Popular: “Esa gente tiene que ser expulsada”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.