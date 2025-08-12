La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arrestado a más de 300 mil inmigrantes indocumentados desde su regreso al poder en enero de 2025.

La portavoz del gobierno estadounidense, Karoline Leavitt, mencionó que la mayoría de los inmigrantes detenidos presuntamente tienen antecedentes.

LEA TAMBIÉN: Donald Trump prorroga otros 90 días la entrada en vigor de los aranceles para China

“A pesar de numerosos informes falsos en los medios, casi el 70 % de estos arrestos han sido delincuentes con nacionalidad extranjera que cuentan con cargos o condenas previas”, indicó Leavitt en una rueda de prensa.

Según la funcionaria, estas cifras representan “un éxito en toda regla” porque, precisa, “eliminan las amenazas más peligrosas para la seguridad pública de las comunidades estadounidenses y devuelve a estas personas a sus países de origen”.

LEA TAMBIÉN: Trump quiere que Rusia devuelva parte del territorio ocupado a Ucrania

Leavitt resaltó que según cifras actualizadas de la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP), los cruces ilegales han vuelto a caer a mínimos históricos en julio, cuando se registraron unos 24 mil 628 encuentros fronterizos a nivel nacional.

“Se trata del menor número mensual de detenciones de la Patrulla Fronteriza en todo el país, superando el récord anterior establecido en junio”, precisó la portavoz.

Desde su regreso al gobierno, Trump ha redoblado su política antiinmigratoria, reforzado el mandato de agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) e impulsado el incremento de los arrestos.

Recordemos que Trump prometió, como parte de su campaña política, llevar a cabo una histórica campaña de deportación masiva de indocumentados.

Elaborado con información de EFE.