Sin embargo, ante la cada vez mayor cercanía de la cumbre deportiva y pocos avances en el medio, el Congreso de la República del Perú ya le puso atención. ¿Su idea? Quitarle responsabilidades a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Así lo plantea un proyecto de ley (14525/2025-CR), firmado por la bancada de Acción Popular (AP) con Ilich López a la cabeza, actual tercer vicepresidente del Legislativo.

ProInversión asumiría la Línea Amarilla

Concretamente buscan modificar una disposición complementaria de la Ley 32441, el nuevo marco normativo que rige las Asociaciones Público-Privadas (APP) y los Proyectos en Activos (PA), desde septiembre pasado.

Se trata del extremo que estableció “reglas adicionales” para que ProInversión asuma el rol de entidad pública titular (concedente) de proyectos bajo dos condiciones: que los contratos APP se hayan suscrito dentro de los 12 meses previos a la promulgación de la ley y que los proyectos superen las 80 mil UIT (S/ 440 millones al valor del 2026) de inversión.

El agregado que plantea López y la bancada de AP es que ProInversión esté facultado para asumir la titularidad de “los contratos APP suscritos por la MML para proyectos que formen parte de corredores logísticos de transporte y resulten estratégicos para la movilidad urbana de los XX Juegos Panamericanos Lima 2027″.

¿Qué proyectos de la MML podrían caer en manos de la agencia de promulgarse este proyecto como ley? La iniciativa es explícita: aquellos que hoy tienen a Lima Expresa como concesionaria.

Lima Expresa opera la Vía de Evitamiento y Línea Amarilla en una concesión que vence todavía en 2049. Foto: Lima Expresa.

“En el marco de esta integración e interconexión de los proyectos de transporte urbano, resulta necesario incorporar, para coadyuvar a esta expansión en la unificación de la titularidad contractual, a proyectos como el de la Línea Amarilla a cargo de la MML, el cual comprende la construcción, operación y el mantenimiento de 2 vías alternativas de la provincia de Lima: la vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla, permitiendo conectar 11 distritos”, se remarca.

Gestión solicitó comentarios a la MML, ProInversión y el propio Lima Expresa sobre esta posibilidad. Sin embargo, al cierre de esta edición no atendieron las solicitudes de opinión.

Al menos la agencia sí deberá plantear una posición institucional, ya que así lo ha requerido la Comisión de Economía del Congreso, donde se analizará la propuesta de López y que ha sido presidente de este grupo parlamentario. También se ha solicitado opinión al Ministerio de Economía y Finanzas; y la Presidencia del Consejo de Ministros. Por ahora la MML y la propia empresa a cargo, Lima Expresa, están fuera de este debate parlamentario regular.

La agencia ya avanzó “tomando” otros proyectos

Una vez entró en vigencia el reglamento de la nueva ley APP, el 24 de diciembre del 2025, se hizo oficial también que ProInversión asumiría un grupo de proyectos, precisamente por la disposición que ahora el Congreso busca ajustar.

Curiosamente, y como apunta López, los primeros fueron viales. El principal es el Anillo Vial Periférico, la APP de mayor inversión adjudicada en la última década, junto al Tren Huancayo-Huancavelica, conocido también como el “Tren Macho”.

Sin embargo, Gestión constató que en lo que va del 2026 la agencia ha logrado asumir el rol de entidad titular en al menos 5 proyectos más. Y, por coincidencia, todos involucraron la delegación de parte de gobiernos subnacionales a su favor, aunque no son del sector transportes, como sería con la Línea Amarilla.

Entre ellos figuran la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Puerto Maldonado, luego de que así lo acordarán con Municipalidad Provincial de Tambopata el pasado 20 de marzo. Ese mes hicieron lo mismo con un “paquete” de inversiones en agua y saneamiento para las provincias de Tumbes y Contralmirante Villar.

La tendencia siguió en abril. La PTAR San Martín pasó a ProInversión tras firmar un convenio con las Municipalidades Provinciales de San Martín y El Dorado. Lo mismo pasó con el Gobierno Regional de Cusco ese mes, pero para un proyecto educativo que renovará tres instituciones emblemáticas de la región. El último en pasar a ProInversión ha sido la Desaladora Ilo, cuyo traspaso se comunicó la semana pasada, el 6 de mayo.

¿Relación rota?

Especialistas consultados por Gestión consideraron como una buena idea la propuesta del Legislativo por más de un motivo. El principal es que la relación entre la MML y Lima Expresa ha sido tensa en tiempos recientes. Esto a raíz de que la gestión de Renovación Popular en la comuna no ve con buenos ojos la vigencia de la concesión, que dura hasta 2049, por ser parte de una investigación fiscal.

La Fiscalía acusó a la exalcaldesa Susana Villarán de recibir dinero de OAS, anterior concesionario, para su campaña a la no revocatoria a cambio de extender la concesión. Esto llevó a la Fiscalía a solicitar la suspensión de los peajes de la Línea Amarilla, pero el Poder Judicial lo rechazó en octubre del 2025.

Desde antes incluso, como contó Raúl Díaz, CEO de Lima Expresa, a Gestión, la empresa aguarda el visto bueno de la MML para ejecutar, con sus recursos, 10 obras viales por US$ 100 millones, entre ellas un intercambio vial entre las avenidas Morales Duárez y Faucett, lo que permitiría un acceso directo al Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. Su iniciativa respondía precisamente por los Juegos Panamericanos 2027.

Obras que Lima Expresa ha planteado hacer a la MML por US$ 100 millones y el impacto que tendrían en la congestión vehícular. Foto: Lima Expresa.

“En una APP el Estado y el privado son socios. Pero en este caso la sociedad no ha funcionado por esos factores conocidos. Los proyectos de Lima Expresa son de interés nacional y, sea por los Juegos o no, deben seguir creciendo”, apuntó Ronald Fernández Dávila, socio del área de Infraestructura y Proyectos en PPU.

El letrado consideró que existe confianza en el mercado de que ProInversión podría tomar ese y otros proyectos, luego de que saliera fortalecido su rol tras la renovación de la ley APP. Angie Umezawa, Counsel de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, coincidió y recalcó que en el debate parlamentario deberá analizarse la autonomía de la MML.

“Es poco probable que no se opongan y pongan la Ley Orgánica de Municipalidades sobre la mesa. Todas las municipalidades lo hacen ante una norma sectorial. Ahora, lo que dice el proyecto de ley es importante: más allá de los Juegos, hay una jerarquización vial y deberá modificarse para que sean de categoría nacional”, sostuvo.