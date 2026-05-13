Lima Expresa aguarda el visto bueno de la MML, su concedente, para ejecutar con sus recursos 10 obras viables por US$ 100 millones. La iniciativa surge precisamente por los Juegos Panamericanos Lima 2027. Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
Lima Expresa aguarda el visto bueno de la MML, su concedente, para ejecutar con sus recursos 10 obras viables por US$ 100 millones. La iniciativa surge precisamente por los Juegos Panamericanos Lima 2027. Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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El próximo año se realizarán en Lima los Juegos Panamericanos 2027, un evento deportivo que trae buenos recuerdos al país por la exitosa gestión, tras diversos vaivenes, que se hizo en el 2019 a nivel de promoción de infraestructura.

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