Luis Gonzales Yalle, coordinador del proyecto Anillo Vial Periférico (AVP) de ProInversión, conversó con Gestión para tener detalles del estado actual y futuro del megaproyecto, que demandará más de US$ 3,300 millones de inversión y podría aliviar profundamente el tráfico de Lima Metropolitana, de conseguir hacerse realidad en 2034.

Tramo clave

El AVP tiene tres tramos en su diseño. Juntos, suman 34.8 kilómetros (km), cruzando Lima desde el Callao hasta San Luis. El más extenso de todos es el tramo 2, que abarca 15.1 km, abordando Comas, San Juan de Lurigancho y parte de Chosica. Es el único, además, que necesitaría la conclusión de dos túneles.

De acuerdo con la planificación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que era el concedente antes de transferir esta responsabilidad a ProInversión, el tramo 2 daría cierre al AVP. Se ejecutaría entre 2030 y 2034.

Según Gonzales, la agencia tiene toda la intención de mantener esos plazos. Sin embargo, deberán hacer frente al principal reto del AVP: la liberación de predios.

El proyecto requiere la liberación total de 4,100 predios. De ellos, la información que ProInversión compartió con Gestión muestra que son 2,454 predios que el Estado peruano debe expropiar para viabilizar el AVP. El 96% de ellos corresponde solo al tramo 2 (2,347). De ese grupo, ya se pagaron 568 predios y este año se sumarían 516 más. Pero en adelante, deberán hacer ajustes.

En este contexto, y ante falta de recursos fiscales, buscarán apoyarse en las empresas para cumplir los tiempos.

“El Estado no es eficiente para pagar, entonces hemos optado porque el concesionario financie [nuestra parte]. Es una herramienta que permite el contrato: ellos pagan y nosotros devolvemos en 5 años. Así lograríamos pagar 900 predios más este año y estaríamos al borde de los 1,500″, detalló.

Para lograr esta meta, se firmaría un convenio con el concesionario del AVP, que ya está pagando los predios identificados que le corresponden, según Gonzales, desde esta semana.

El funcionario también aseguró que, con este acuerdo, se podrán cubrir todos los predios necesarios para que los tramos 1 y 3 inicien obras. También alcanzaría al tramo 2, pero solo una parte. El restante lo abordaría ProInversión con sus recursos institucionales.

“En 2025 el MTC tenía asignados cerca de S/ 393 millones para el AVP y ahora han pasado a nosotros. Los recursos que falten nos lo dará el MEF para continuar el proyecto y pagar al concesionario”, sostuvo.

Harán “reingeniería” para superar interferencias

Gonzales también manifestó que existe otro frente que, ahora con ProInversión a la cabeza, tendrán que priorizar para evitar un impacto negativo en el avance de la obra del AVP.

“Es cierto que la gran parte de tareas están dentro de los plazos, pero hay otras que no han sido cumplidas por el Estado. Van a demandar una reingeniería para mitigar plazos, específicamente en interferencias”, precisó.

Más a detalle, el funcionario señaló que existen retrasos en el inicio de los estudios para hacer frente a estos impasses. “Interferencias”, comentó Gonzales, refiere básicamente al cruce con los sistema de saneamiento y electricidad en el trazo del AVP.

Ello demandaría dialogar y acordar con empresas como Sedapal para no afectar sus servicios mientras se desarrolla la megaobra. Ante el ligero retraso, ProInversión buscaría la misma salida escogida para la liberación de predios.

“Vamos a firmar un convenio con el concesionario para que financien los estudios de interferencias y estar dentro de los plazos. Lo que no queremos es pasarnos de las fechas de entrada en operación”, indicó Gonzales.

Así llegó el Anillo Vial Periférico a ProInversión

Cuando se oficializó la transferencia, el MTC reportó que había informado a ProInversión de cuáles eran los hitos contractuales próximos a vencer en el primer trimestre del 2026.

La cartera señaló también que, durante las acciones previas a la suscripción del acta, el MTC continuó con el tapiado de puertas y ventanas de los predios adquiridos para la ejecución del AVP. Se referían a trabajos en Independencia y Comas.

Según información a la que accedió Gestión en septiembre, antes de que acabe el primer trimestre del 2026, el concesionario debía haber entregado y el Estado aprobado el Estudio Definitivo de Ingeniería del tramo 1 Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EDI).

Según Gonzales, ello avanza sin inconvenientes “Está en revisión (el EDI del tramo 1) y en abril está programado darle aprobación. En el caso del tramo 3 lo mismo está pensando para agosto de este año y el tramo 2 aún en enero del 2028″, dijo volviendo a remarcar la relevancia de la segunda pieza del AVP.

Según Gonzáles, ProInversión tuvo tiempo suficiente para reforzar su equipo técnico y ser titular ahora en el AVP. Foto: ProInversión.

Como se recuerda también, el AVP pasó a manos de ProInversión con la renovación de la ley de APP en septiembre del 2025 y la publicación de su reglamento en diciembre del mismo año.

El periodo que tomó transferir toda las responsabilidad del proyecto AVP desde el MTC, de acuerdo a Gonzales, permitió a la agencia conseguir a tiempo todo el personal necesario para asumir correctamente su titularidad de ahora en adelante.

“Hemos contratado mayor personal para revisar los EDI, para que se encarguen de las actividades de liberación predial y remoción de interferencias. Ya teníamos un equipo técnico especializado también con experiencia en ejecución de obra. Elaboramos el contrato del AVP, conocemos el proyecto hace 10 años”, puntualizó.