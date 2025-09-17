A pesar de los cambios sufridos, entre la versión inicial, la observada por el MEF una vez Raúl Pérez Reyes asumió la cartera y la final, quedó la “esencia” de la reforma, tal como destacaron desde ProInversión cuando el Congreso la aprobó por insistencia.

La agencia ahora será el representante (concedente) en un grupo importante de APP recientemente adjudicadas. Con ese nivel de control sobre los contratos, ProInversión, que tiene nueva directora ejecutiva, reafirma su apuesta por adjudicar un monto récord en 2026, año electoral.

Titular en proyectos de gran envergadura

La principal novedad es que ProInversión, según la décima séptima disposición final asumirá el rol de entidad pública titular de todas las APP que hayan suscrito contratos en los últimos 12 meses antes de la promulgación de la ley.

Hay una condición para ello. La inversión total de estos proyectos debe superar las 80 mil UIT, es decir, poco más de S/ 428 millones, lo que vendría a ser US$ 122 millones, al cambio del día de ayer. De esta manera, la agencia tomaría el control de un paquete de proyectos bastante relevante.

Destaca aquí, de lejos, el Anillo Vial Periférico (US$ 3,396 millones), la APP más grande por monto de inversión adjudicada en los últimos 10 años. Pero también hay otros proyectos interesantes.

Por ejemplo, el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica (US$ 565 millones), también conocido como Tren Macho. Fuera del sector Transportes, caerían en manos de ProInversión otras APP como los Hospitales de Essalud de Piura y Chimbote (US$ 323 millones en conjunto).

Los únicos proyectos exceptuados de lo anterior son del sector electricidad que, como contó Gestión son las APP más rápidas en adjudicarse, aunque han perdido velocidad últimamente. Según Sebastian Gamarra, Asociado Principal de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, la razón para esta licencia es precisamente lo mencionado.

“Es el rubro con mayor dinamismo, probablemente junto a los puertos. Pese a todo, el Minem está mejor visto como concedente si se le compara con el MTC. Es similar también a lo en su momento hacia Indecopi, que separaba su control vía una ley específica”, recordó.

Por su parte, Diana Collazos, consejera del Estudio Echecopar, resaltó que, al asumir la titularidad de estos proyectos, ProInversión será el encargado de garantizar el cumplimiento de las responsabilidades que asumió el Estado peruano en cada contrato APP.

“Ahora ellos asumirán todos los riesgos allí fijados. Eso implica también diseñar un programa de mitigación y administración de los mismos. Por ejemplo, eso incluye las expropiaciones y liberación de terrenos. Ese es el típico encargo de los concedentes”, señaló.

El ambicioso objetivo del 2026

Aparte, a falta de cumplir la meta de adjudicaciones en APP de este año (US$ 8,600 millones), con la ley la agencia se prepara para perseguir un récord inédito para esta modalidad de inversión en pleno año electoral: 53 proyectos por US$ 11,900 millones, sin contar adendas, adjudicados en 2026.

Esta meta fue planteada inicialmente por Luis Del Carpio, director ejecutivo hasta hace poco de ProInversión, pero fue recientemente ratificada por Tabata Vivanco, nueva titular de la agencia, la semana pasada durante el inPerú. La apuesta de la entidad es que la agilidad del nuevo marco normativo le dé esa capacidad de convencer a los inversionistas en 2026, donde Perú escogerá nuevo presidente, alcaldes y congresistas.

Esto incluye diversas novedades, como que la Contraloría emitirá informes no vinculantes, al igual que los organismos reguladores. Pero aparte, como comentó el Consejo Privado de la Competitividad (CPC), se podría reducir a la mitad los plazos de aprobación en la fase de formulación, la segunda de cinco en esta clase de proyectos, y que es clave para que las APP entren en promoción y luego adjudicación.

¿Será lo anterior suficiente? A criterio de Collazos, ProInversión tiene todos los elementos a su disposición para intentarlo. En ese sentido, destacó que la agencia se ha encargado en los últimos años de identificar las obras necesarias para hacer frente a la brecha de infraestructura existente.

“Ahora tienen herramientas para lograrlo. Se reducen plazos en estructuración y formulación, se acota la acción de la Contraloría y también se zanjan temas que demoraban las APP como la cláusula anticorrupción. Son señales que darán confianza al mercado”, saludó.

Para Gamarra, si bien las ventajas son notorias respecto a la anterior ley APP, habrá que ver cómo ProInversión canaliza sus nuevas responsabilidades entre sus equipos técnicos actuales y los que contrate mientras se oficializa el reglamento, que tiene un plazo de publicación de 60 días calendario contados desde hoy.

“Es una apuesta bastante ambiciosa. Necesitará de toda una estructura humana bien técnica. Creo que está camino a ello, de allí su valoración entre el sector privado, pero es algo que tomará tiempo”, consideró.

¿Un nuevo enfoque?

Ayer por la mañana Tabata Vivanco, nueva directora ejecutiva de ProInversión, participó en el webinar internacional “Small-Scale PPPs: Infraestructura Local con Alto Impacto – Estrategias, Retos y Oportunidades”, realizado junto a entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), COFIDE y la World Association of PPP Units & Professionals (WAPP).

Allí Gestión estuvo presente también. Si bien no hizo referencia directa a la nueva ley, sí destacó que su agencia deberá tomar, en el futuro, nuevos indicadores de éxito. “Renovamos el compromiso de ser el nexo articulador entre los diferentes sistemas de gobierno y el sector privado para el cierre de brecha de infraestructura. Para eso trabajamos, no solo para adjudicar proyectos con grandes cifras, sino para que culminen y sean aprovechados por la ciudadanía”, aseguró.

Tabata Vivanco, ahora directora ejecutiva de ProInversión, cuando era presidenta del directorio de Corpac. Foto: Corpac.

Respecto a las “small-scale” APP, Vivanco indicó que son una oportunidad para expandir su cartera actual, pero que representan un reto de coordinación con autoridades locales.

“La idea es llevar los beneficios de las APP en megaproyectos a otros de menor escala. No deben dejar de ser técnicamente sólidos, pero sí responder a necesidades como salud, alumbrado, residuos sólidos y más”, agregó.