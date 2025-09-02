Para Mandujano, será clave contar con representantes de entidades como el BCRP y ProInversión en su comitiva, ya que contribuyen al atractivo extranjero por invertir en Perú.
Para ser un año preelectoral, Perú está en una posición bastante alentadora para seguir atrayendo inversión privada extranjera, a pesar de la incertidumbre que siempre genera el cambio de Gobierno. Así lo considera Juan Carlos Mandujano, director ejecutivo de inPerú, que realizará un roadshow en Europa entre el 8 y 11 de septiembre con este fin.

