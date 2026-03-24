Los beneficios a trabajadores demandarían cerca de S/ 270 millones anuales a Petroperú. En Sedapal, según Fonafe, alrededor de S/ 156 millones. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Los beneficios a trabajadores demandarían cerca de S/ 270 millones anuales a Petroperú. En Sedapal, según Fonafe, alrededor de S/ 156 millones. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Cada cierto tiempo alguien lo vuelve a poner en el debate público. Los beneficios no salariales en empresas públicas, impulsados por sus sindicatos, siempre dan que hablar. Especialmente cuando un escándalo o acusación envuelve a estas entidades.

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