Entre todas, sin duda Petroperú y Sedapal son las que más comentarios han recibido en tiempos recientes. Por ello, durante las últimas semanas, Gestión realizó hasta 5 pedidos de acceso por Transparencia para conocer cuáles y cuántos son los beneficios de este tipo activos y obtenidos vía negociación colectiva.

Aparte, conocer cuál fue su peso dentro del presupuesto 2025 de ambas entidades. Aquí los resultados del pedido y la verdad sobre la posibilidad de cambiarlos en el tiempo.

9 vigentes hace décadas

A pesar de liderar su reestructuración, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y ProInversión no contestaron o pusieron trabas burocráticas (indicar que debía emitirse un oficio y no presentar la solicitud vía Transparencia), para responder las consultas sobre Petroperú.

Pero fue la propia petrolera la que dio el detalle. La empresa reportó que son 9 los beneficios no salariales activos que fueron ganados por negociación colectiva. En 2025, implicaron un gasto que supera los S/ 48 millones para la empresa. Llama la atención que los primeros fueron aprobados en 1970. Los más “nuevos” son de hace 20 años (2006).

Entre ellos figuran algunos que serían bastante envidiables en el sector privado. Por ejemplo, el pago de los servicios domiciliarios, lo que incluye luz, agua, teléfono, arbitrios y gas. También figuran otorgar becas de estudios para los hijos de los trabajadores, que está vigente hace casi 60 años. Petroperú no aclaró si este es el beneficio que ha sido comentado públicamente antes: el pago de escolaridad hasta los 28 años.

El más costoso de todos fue el Programa de Asistencia Médico Familiar (PAMF), que se aprobó en 2006, y para los que Petroperú desembolsó S/ 44.5 millones en 2025. Vía el PAMF, los trabajadores, así como sus cónyuges, hijos y padres, reciben diversos tipos de atención médica, incluidos “el soporte socioemocional al personal y familias ante situaciones de salud adversas, como enfermedades catastróficas”, según el Reporte de Sostenibilidad 2024 de Petroperú, que es el último publicado.

Vale precisar que estos beneficios forman parte de un universo más grande. Según dijo Denisse Miralles en enero, cuando dirigía el MEF, los beneficios, más allá de los sueldos y gratificaciones de ley, representan un costo de aproximadamente S/ 270 millones anuales para Petroperú.

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Sedapal no brinda información

Igual que Petroperú, Gestión hizo vía Transparencia el mismo pedido a Sedapal. Increíblemente, y a pesar de que varios han sido revelados públicamente, como el hecho de que existen puestos hereditarios en la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS), fue rechazado.

El argumento fue que el derecho ciudadano de acceder a esta información chocaba con otro: la seguridad de las personas. De acuerdo a la empresa pública, difundir cuáles son los beneficios no salariales de sus trabajadores, y su valor, “puede generar riesgos para la seguridad personal o patrimonial de personal de la entidad”, señaló en su carta de respuesta Alfredo Rodríguez, Jefe del Equipo de Remuneraciones, Compensaciones y Beneficios.

Según información reportada por Sedapal a Fonafe, pública en la web del holding estatal y que también rechazó pronunciarse sobre el tema para esta nota, los “beneficios a los empleados” demandan al menos S/ 156 millones anuales a la EPS. De acuerdo a Dania Coz, jefa de la división de Derecho Constitucional en IA Law, firma especializada en protección de datos personales, el argumento que dio la empresa no sería válido.

“Toda excepción al derecho de acceso a la información pública está en el TUO de la Ley de Transparencia (...) Además la jurisprudencia es clara en establecer que todo lo relativo al gasto publico e ingresos o beneficios de trabajadores es información pública, incluso si la pides con nombre y apellido”, sostuvo.

Parte de la respuesta que brindo Sedapal al pedido por Transparencia. Fotocaptura: Memorando N° 204 - 2026-ERCB de Sedapal/Alessandro Azurín.

Las limitaciones al acceso a la información pública difieren abismalmente al pedido de Gestión. Van desde información de planes de defensa militar, policial u opiniones que forman parte de la deliberación para una decisión de gobierno. Según Sedapal, conocer qué beneficios no salariales reciben sus trabajadores viola el artículo 17 inciso 6 de la ley que cita Coz, que refiere a materias que ponen en riesgo la seguridad nacional.

Al respecto, Francisco Dumler, ex presidente del directorio de la EPS, recordó que hoy en día Sedapal está descabezada: Hugo Obando fue removido del puesto tras revelarse que un militante de Somos Perú, durante el gobierno de José Jerí, despachó en la EPS sin contrato y luego obtuvo una órden de servicio. Agregó que beneficios, como los puestos hereditarios, existen hace décadas y, más allá de su validez, sí generan líos operativos en la empresa.

“Por ejemplo esto ocurre: un operario de plantas de tratamiento de aguas residuales, con su esfuerzo, logra que su hija estudie psicología. Se jubila y su cargo le es transferido. El problema que surge es que pierdes un trabajador de alta calificación y quien entra descalza el perfil del puesto. La debes incorporar, pero no puedes hacerlo en la posición del padre”, explicó.

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¿Beneficios en Petroperú son discutibles?

Petroperú tiene 12 sindicatos activos. Al menos hasta 2022, según la propia empresa, casi el 80% de todos sus trabajadores formaban parte de uno.

Según un abogado cuya organización apoya a ProInversión, que dirige la reorganización de la petrolera, solo hay dos caminos legales para eliminar o disminuir el impacto de estos beneficios: vía negociación directa o cese colectivo. Su vigencia de al menos 20 años complica que los acuerdos específicos contemplen mecanismos de resolución si se alegan problemas financieros como los actuales.

Vale decir que, según un documento de rendición de cuentas de Elba Rojas, que dejó el directorio de Petroperú hace solo 2 semanas, bajo el programa de desvinculación voluntaria, solo 31 trabajadores se acogieron y obtuvieron beneficios por S/ 11.54 millones al 31 de diciembre del 2025.

Al respecto, David Tuesta, ex titular del MEF y ex miembro del directorio de Petroperú, dijo que si bien los sindicatos tienen un alto grado de presión sobre la petrolera, “el límite de la realidad” no puede ser superado por sus pedidos.

“Bajo el concepto de Estado infinito, que tiene recursos y siempre te los dará, se pierde el punto de equilibrio. Aquí hay una falta de alineamiento entre una buena gestión financiera empresarial y el derecho de los sindicatos de exigir estos beneficios. Por experiencia propia, han ejercido dominio sobre la empresa”, remarcó.

Días antes de ser removida como premier, Miralles indicó que el nuevo directorio está “tomando decisiones” en diálogo con los sindicatos de la empresa estatal. “Ellos han entendido que si le va bien a la empresa, le va bien al trabajador. Entendemos que eso pueda incomodar a varios, pero primero no debe estar el interés de unos cuántos, hay que defender el bienestar de todos (los peruanos)”, dijo a RPP. A Tuesta, le resulta difícil de creer.

“Tendrá que comprobarse, pero en el pasado se ha distado mucho de ello. El gestor de la reestructuración patrimonial, Deloitte, debería analizar si puede aliviar esta situación”, apuntó.