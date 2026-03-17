La mañana de este martes 17 de marzo se reunió la Junta General de Accionistas (JGA) de Petroperú. Tras sesionar en la sede del Ministerio de Energía y Minas (Minem), se informó sobre el proceso de reorganización orientado a fortalecer y recuperar la sostenibilidad de esa empresa.

En conferencia de prensa, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, anunció que el Gobierno otorgará una inyección de S/500 millones a Petroperú, como un financiamiento momentáneo.

Ello, anotó, mientras se recupera créditos para la empresa y se busca financiamiento exterior para solventar a la compañía .

Junta General de Accionistas de Petroperú se reunió este martes y anunció nuevo apoyo económico a la empresa. Foto: Whitney Miñán, solo para Diario Gestión

La reorganización patrimonial de Petroperú fue dispuesta por el Decreto de Urgencia 010-2026, dada el 31 de diciembre último, a fin de garantizar la continuidad de la cadena de producción de la empresa y abastecimiento de hidrocarburos.

El DU autoriza la reorganización de los activos de la petrolera estatal en uno o más bloques patrimoniales, los cuales pueden incluir activos tangibles e intangibles, licencias, permisos y contratos, entre otros, pudiendo esos bloques incluir a la nueva Refinería Talara.