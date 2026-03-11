La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, indicó que Petroperú no será privatizada, y desde el Ejecutivo, están enfocados en su reestructuración ante la crisis de liquidez y solvencia financiera.

“Desde el primer momento fuimos bastante claros indicando que Petroperú no se privatiza (...) Nunca estuvo en el plan privatizarla, nunca fue una solución”, indicó a los medios de comunicación.

Miralles, quien fue también ministra de Economía y Finanzas, recordó que el plan de acción para Petroperú se basa en la optimización de su operatividad.

Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros, indicó que nunca estuvo contemplado la privatización de Petroperú| Foto: PCM

Por ejemplo, comentó que se redujeron de 39 a 19 las gerencias en la estatal, mientras se busca “el tamaño indicado” para que sea más eficiente.

La funcionaria reiteró que el decreto de urgencia emitido por el Ejecutivo viene junto “a un plan claro frente a la gran deuda con los acreedores”.

De esa manera, Miralles enfatizó que apuntan a que Petroperú vuelva a ser administrada con responsabilidad técnica y financiera, sin que esté sujeta a “disputas políticas”.