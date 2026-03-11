Petroperú afronta una crisis de sostenibilidad financiera y gobernabilidad. Foto: Andina
Petroperú afronta una crisis de sostenibilidad financiera y gobernabilidad. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, indicó que , y desde el Ejecutivo, están enfocados en su reestructuración ante la crisis de liquidez y solvencia financiera.

“Desde el primer momento fuimos bastante claros indicando que Petroperú no se privatiza (...) Nunca estuvo en el plan privatizarla, nunca fue una solución”, indicó a los medios de comunicación.

Miralles, quien fue también ministra de Economía y Finanzas, recordó que el

LEA TAMBIÉN: Trabajadores CAS tendrían protección contra el despido, ¿en qué caso?
Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros, indicó que nunca estuvo contemplado la privatización de Petroperú| Foto: PCM
Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros, indicó que nunca estuvo contemplado la privatización de Petroperú| Foto: PCM

Por ejemplo, comentó que se redujeron de 39 a 19 las gerencias en la estatal, mientras se busca “el tamaño indicado” para que sea más eficiente.

La funcionaria reiteró que el decreto de urgencia emitido por el Ejecutivo viene junto

LEA TAMBIÉN: Chile apunta al F-35: un avión más avanzado que el modelo que evalúa la FAP

De esa manera, Miralles enfatizó que apuntan a que Petroperú vuelva a ser administrada con responsabilidad técnica y financiera, sin que esté sujeta a “disputas políticas”.

TE PUEDE INTERESAR

¿Precios al alza por combustibles? El riesgo sobre la inflación de marzo
Alza de precios en marzo: el riesgo de la falta de gas natural sobre la inflación
Precios internacionales de los metales a la baja impactan la Bolsa de Valores de Lima
A crisis por desabastecimiento de gas se suma alza de precios de combustibles de Petroperú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.