Precios internacionales de los metales a la baja impactan la Bolsa de Valores de Lima. (Foto: GEC)
, afectada por el descenso en el precio de los metales.

En tanto, el índice MSCI Nuam Peru Select Capped 15%, que reúne a 16 empresas de mayor liquidez y capitalización, también retrocedió 3.11% hasta los 1377.46 puntos.

, cifras mayores a las del día previo.

“Como resultado de la subida del petróleo y los efectos inflacionarios que pueden generar, en el corto plazo no se avizora una reducción en la tasa de la FED, porque eso podría contribuir en acelerar un proceso inflacionario a nivel estructural en los Estados Unidos”, indicó el economista y profesor de Pacífico Business School, Jimmy Astocóndor a la agencia Andina.

En los mercados internacionales,

Finalmente, el alza del precio del petróleo y el temor a mayores presiones inflacionarias conllevaron a que los mercados globales retrasen sus expectativas de una política monetaria más flexible en Estados Unidos.

Bolsa de Valores de Lima. (Foto: Difusión)
