La Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró en terreno negativo, con una caída de 3.66% del Índice General hasta 53643.61 puntos, afectada por el descenso en el precio de los metales.

En tanto, el índice MSCI Nuam Peru Select Capped 15%, que reúne a 16 empresas de mayor liquidez y capitalización, también retrocedió 3.11% hasta los 1377.46 puntos.

El monto negociado en la jornada fue de 75 millones 380 mil 230 soles, de los cuales 70 millones 965 mil 117 se transaron en renta variable, cifras mayores a las del día previo.

“Como resultado de la subida del petróleo y los efectos inflacionarios que pueden generar, en el corto plazo no se avizora una reducción en la tasa de la FED, porque eso podría contribuir en acelerar un proceso inflacionario a nivel estructural en los Estados Unidos”, indicó el economista y profesor de Pacífico Business School, Jimmy Astocóndor a la agencia Andina.

En los mercados internacionales, el oro terminó levemente a la baja y borró sus ganancias iniciales, ya que la expectativa de recortes de tasas de la FED contrarrestó su demanda como activo refugio frente al conflicto en Medio Oriente.

Finalmente, el alza del precio del petróleo y el temor a mayores presiones inflacionarias conllevaron a que los mercados globales retrasen sus expectativas de una política monetaria más flexible en Estados Unidos.