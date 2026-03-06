Vale recordar que, ante la obligatoriedad fijada por el gobierno de Boluarte, el BCRP reclamó que tendría que modificar su maquinaria de acuñación. (Foto: Andina).
Ahora, con 58 votos, el Legislativo propone que sea esta institución la que decida si se incorporan estos elementos o no. Deberá ser aprobada en segunda votación para volverse ley.

LEA TAMBIÉN: ¿Billetes y monedas en Perú cambiarían de diseño? Esto dice el proyecto de reglamento del Mindef

“El lema nacional se acuña en las monedas y se imprime en los billetes emitidos por el BCRP, cuando así lo acuerde su Directorio”, dice literalmente el texto aprobado.

En el caso del escudo de armas, el Congreso también deja la última palabra al BCRP. Asimismo, puede ser utilizado por el BCRP en los billetes y monedas que emite, indica la norma aprobada en primera votación.

Vale recordar que, ante la obligatoriedad fijada por el gobierno de Boluarte, el BCRP reclamó que tendría que modificar su maquinaria de acuñación. Costo que no se consideró en la normativa, que surgió a propuesta del Ministerio de Defensa (Mindef).

Abraham de la Melena, funcionario del BCRP, agregó también que esta ley omitía por completo las dificultades operativas que implicaría modificar los billetes.

“No hay espacio disponible. Cambiar el diseño requiere mover o suprimir capas de seguridad, lo cual pone en riesgo la trazabilidad del dinero y su autenticación”, explicó en su momento.

