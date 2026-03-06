El Congreso de la República acaba de tomar en cuenta las alertas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y aprobó, en primera votación, modificar la ley Nº 32251, que se promulgó durante el gobierno de Dina Boluarte, y generó preocupación en la entidad. monetaria.

Como se recuerda, vía esta normativa, el Ejecutivo propuso que se incorporaran a los billetes y monedas peruanas el escudo de armas y el lema “Firme y feliz por la unión”, pero, de acuerdo al BCRP, no contemplaba los costos que esto generaría para la emisión.

Ahora, con 58 votos, el Legislativo propone que sea esta institución la que decida si se incorporan estos elementos o no. Deberá ser aprobada en segunda votación para volverse ley.

“El lema nacional se acuña en las monedas y se imprime en los billetes emitidos por el BCRP, cuando así lo acuerde su Directorio”, dice literalmente el texto aprobado.

En el caso del escudo de armas, el Congreso también deja la última palabra al BCRP. Asimismo, puede ser utilizado por el BCRP en los billetes y monedas que emite ”, indica la norma aprobada en primera votación.

Vale recordar que, ante la obligatoriedad fijada por el gobierno de Boluarte, el BCRP reclamó que tendría que modificar su maquinaria de acuñación. Costo que no se consideró en la normativa, que surgió a propuesta del Ministerio de Defensa (Mindef).

Abraham de la Melena, funcionario del BCRP, agregó también que esta ley omitía por completo las dificultades operativas que implicaría modificar los billetes.

“No hay espacio disponible. Cambiar el diseño requiere mover o suprimir capas de seguridad, lo cual pone en riesgo la trazabilidad del dinero y su autenticación”, explicó en su momento.