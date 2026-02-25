El nuevo billete de S/ 200 circulará a la par de los ya emitidos, detalló el BCRP. Foto: Banco Central de Reserva del Perú
El nuevo billete de S/ 200 circulará a la par de los ya emitidos, detalló el BCRP. Foto: Banco Central de Reserva del Perú
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

puso en circulación billetes de S/ 200 con nuevos hilos de seguridad.

Dicho nuevo hilo tiene 5 mm de ancho —en vez de 4 mm— y posee dos colores: azul y verde.

El filtro de seguridad tendrá un efecto de movimiento más notorio que en el hilo anterior y sincroniza color y desplazamiento, haciéndose visible al girar levemente el billete a la altura de los ojos.

Según el BCRP, .

Vale acotar que la incorporación de elementos de seguridad avanzados, como el hilo de seguridad, marca de agua, tintas que cambian de color y las impresiones en relieve, son claves para la autenticidad de los billetes y así prevenir su falisifación.

