El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) puso en circulación billetes de S/ 200 con nuevos hilos de seguridad.

Dicho nuevo hilo tiene 5 mm de ancho —en vez de 4 mm— y posee dos colores: azul y verde.

El filtro de seguridad tendrá un efecto de movimiento más notorio que en el hilo anterior y sincroniza color y desplazamiento, haciéndose visible al girar levemente el billete a la altura de los ojos.

Según el BCRP, el nuevo billete de S/ 200 circulará simultáneamente con los ya emitidos.

Vale acotar que la incorporación de elementos de seguridad avanzados, como el hilo de seguridad, marca de agua, tintas que cambian de color y las impresiones en relieve, son claves para la autenticidad de los billetes y así prevenir su falisifación.