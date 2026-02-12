El directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) decidió mantenerla tasa de interés de referenciaen 4.25% en febrero.

El BCRP indica que en enero la tasa mensual de inflación fue de 0.10%, mientras que la tasa de inflación sin alimentos y energía fue de 0.04%.

En tanto, la tasa de inflación acumulada en los últimos doce meses aumentó de 1.5% en diciembre a 1.7% en enero. La tasa de inflación sin alimentos y energía a doce meses aumentó de 1.8% en diciembre a 2% en enero, señala el BCRP.

Durante el 2025, el instituto emisor efectuó tres recortes a la tasa clave, en enero, mayo yseptiembre, de 25 puntos básicos en cada oportunidad.