En total, se han registrado 15.2 millones de transacciones con dinero digital del banco central, cifra superior que la correspondiente a dos billeteras digitales de comparación, señala la autoridad monetaria.

Asimismo, el saldo de la moneda digital pasó de S/ 4 millones en octubre del 2024 a S/ 10.8 millones en noviembre del 2025.

El saldo total ha aumentado por la expansión de la base de usuarios de BiPay (adopción) -billetera elegida por el BCRP para la implementación de este programa- y de su demanda por transacciones con Dinero Digital del BCRP (uso).

Sobre los usuarios, pasaron de 805,071 a 4.1 millones en el mismo periodo. El crecimiento de los usuarios activos (quienes hacen alguna transacción dentro de un determinado mes) también ha crecido más entre las regiones de baja bancarización, refiere el banco.

¿Cómo recargan la billetera?

El número creciente de cash in (recarga) en efectivo, refleja una sustitución gradual y progresiva del uso de billetes y monedas, precisa el BCRP.

La importancia relativa de las transacciones de cash in en efectivo, respecto a las recargas vía transferencia bancaria, viene aumentando.

Al inicio del piloto, el número de recargas en efectivo era prácticamente nula en todos los ámbitos. No obstante, hacia noviembre del 2025, estas representan el 11% en el país y 15% en las 8 regiones de baja bancarización.

A nivel nacional, el valor promedio de las transacciones ha aumentado de S/ 17 a S/ 25, en el periodo evaluado.

Ambos valores son menores al ticket promedio de las transacciones intrabancarias realizadas por las billeteras digitales entre enero y octubre de 2025 (S/ 40.5).

Según el BCRP, el segmento no bancarizado presenta barreras de entrada vinculadas a la informalidad laboral y el acceso tecnológico, pero al igual que los bancarizados, valoran por igual las soluciones prácticas como pagos de servicios y modo offline, sugiriendo que la brecha reside en el acceso y la adopción inicial, no en la necesidad del producto.