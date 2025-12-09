El BCRP continúa con la fase de evaluación anual del piloto. (Foto: Pixabay)
El BCRP continúa con la fase de evaluación anual del piloto. (Foto: Pixabay)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

Durante los últimos años se ha registrado un rápido crecimiento de pagos digitales. Sin embargo, dicha expansión se ha dado principalmente entre la población bancarizada, y hay un amplio porcentaje de la población que aún no accede a estas herramientas.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.