Es así que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) viene implementando un piloto que está orientado a evaluar el potencial de una moneda digital para promover el uso de pagos digitales en regiones con baja bancarización.

Inició en octubre del 2024 y hasta marzo del 2025 se llevó a cabo un periodo de prueba, cuya finalidad fue probar las condiciones técnicas y operativas del piloto.

El 10 de marzo del 2025 se inició la fase de evaluación del piloto, de la mano de Bitel y su billetera BiPay, el cual tendrá una duración de doce meses. Es decir, marzo del 2026 será crucial para que el emisor monetario decida si despliega la moneda digital a nivel nacional.

Avances

El BCRP continúa con la fase de evaluación anual del piloto. Los resultados al 31 de agosto revelan un favorable avance en términos de adopción y uso del dinero digital emitidopor la autoridad monetaria, principalmente entre las zonas de menor inclusión financiera.

El saldo de dinero digital distribuido a los usuarios finales ascendió a S/ 7.5 millones, lo que representa un crecimiento acumulado de 182.7% desde el inicio del periodo de prueba, el 14 de octubre de 2024.

El número de usuarios de la billetera digital BiPay creció 313.2% desde el inicio del piloto, alcanzando los 3,566,275 usuarios al cierre de agosto. En las 8 regiones de menor bancarización el incremento fue de 360%.

Los usuarios activos, es decir, los que realizaron al menos un pago de servicio o una transferencia de fondos en el mes, pasaron de 31,314 en octubre de 2024 a 117,262 en el mes de agosto de 2025, registrando un crecimiento de 274.5%. En las 8 regiones de menor bancarización el incremento fue de 267%.

El crecimiento de número de usuarios activos es mayor en las regiones de menor bancarización desde el inicio de la fase de evaluación anual.