El precio del oro alcanzó los US$ 4,224.4 por onza al cierre de esta nota, registrando un alza de 62% en el año. En ese contexto, ¿el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) consideraría incluir más metal dorado entre sus reservas?
“Lo que hay que recordar es que las reservas internacionales son medios de pago para poder utilizarse en caso de emergencia en los mercados financieros globales. Entonces, tienen que usarse activos que tengan muchísima aceptabilidad”, expresó Paul Castillo, gerente general del ente emisor.
En tal sentido, el ejecutivo precisó que los activos a incluir en las reservas deberían ser, en primer y segundo lugar, seguros y líquidos, y ya como tercer atributo debería buscarse que sean rentables.
“En el caso nuestro, tenemos oro. De hecho, el porcentaje de oro en las reservas ahora está alrededor de 5% o 6%, que bajo todas las métricas es un nivel adecuado”, precisó en el marco del evento “Crecimiento Sostenible y Perspectivas 2026”, organizado por la Universidad Científica del Sur.
Castillo refirió que otros países incluyen oro en sus reservas, pero de forma mínima o nula, como Colombia o Chile, respectivamente.
“Deshacerse de un activo que es menos líquido es mucho más costoso. Para tener una idea, el dólar transa 22 veces más en un día que el oro. O sea, es un activo mucho más líquido”, añadió.
“El oro es un activo que ha ganado valor, por el entorno internacional. Pero es como si nos hubiéramos comprado una casa y hay una burbuja inmobiliaria. Por supuesto, vamos a ganar valor, vamos a tener más riqueza, pero no nos sirve para una emergencia”, concluyó Castillo.
