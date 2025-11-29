Según el Departamento de Estadísticas Laborales (BLS) estadounidense, en los últimos doce meses, al cierre de septiembre, la inflación cerró en 3%.

“Perú tiene ya una inflación más baja que Estados Unidos por más de 12 meses y, si se mantienen las previsiones que tenemos, la inflación en Perú va a ser menor que la de Estados Unidos por lo menos durante todo el 2026 y todo el 2027”, afirmó Paul Castillo, gerente general del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

En los últimos doce meses, a septiembre, la inflación en Perú fue de 1.36%; y en octubre incluso bajó a 1.35%.

“Estamos entrando a un mundo en donde quizás la inflación de Estados Unidos va a ser más alta con relación a la que nos habíamos acostumbrado. Ello es por la sensibilidad que tiene el banco central (de ese país) al costo de estabilizar la inflación en tema de empleo”, argumentó Castillo, durante su presentación en el evento “Crecimiento Sostenible y Perspectivas 2026”, organizado por las carreras de Economía de la Universidad Científica del Sur.

Al bajar la tasa de interés de referencia, un banco central busca impulsar el crecimiento económico y, a su vez, reducir el desempleo, pero, al mismo tiempo, es posible que se generen presiones inflacionarias.

Expectativas

Según el BCRP, las expectativas de inflación a doce meses son en promedio de 2.2% (para analistas económicos y el sistema financiero), y se mantienen dentro del rango meta (entre 1% y 3%) desde diciembre del 2023.

Paul Castillo, gerente general del BCRP.

Además, el ente emisor destacó que Perú es uno de los países con la tasa promedio de inflación más baja en la región durante el presente siglo, comparable con las registradas en países desarrollados.

“En la medida que el Perú mantenga una tasa de inflación baja en los próximos años, deberíamos esperar que el tipo de cambio (precio del dólar) sea relativamente estable porque eso refleja básicamente la confianza en la moneda”, dijo Castillo.