La inflación anual en el Perú acaba de entrar a su décimo mes por debajo del 2%. En septiembre, medida a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana, aumentó 1.36%, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En concreto, ¿en qué gastó más la gente?

El grupo que más pesa en la canasta de las familias es el de alimentos y bebidas no alcohólicas. Los precios en esta división de consumo aumentaron solo 0.59% en octubre 2024-septiembre 2025, continuando la tendencia de un crecimiento bastante ligero.

Un segundo grupo clave es el de restaurantes y hoteles. En este caso, los precios aumentaron 2.75% en el periodo analizado.

Esto llama la atención pues pese a que el precio de los alimentos tuvo un incremento limitado, en los restaurantes, en particular, los precios subieron casi 3%. Esto podría reflejar que hay otros factores que influyen negativamente en sus costos.

Sin embargo, cabe mencionar que los precios en alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles se redujo 1.15% en octubre 2024 - septiembre 2025.

Y, un grupo adicional que también es relevante para las familias es el transporte. En los últimos 12 meses los precios aumentaron solo 0.30%.

Índice de precios, septiembre. Fuente: INEI

Los productos que marcaron la pauta en septiembre

Si solo se revisa la data mensual, en septiembre los precios en Lima Metropolitana aumentaron apenas 0.01%. ¿Qué explicó este resultado del mes? El INEI revisa 10 productos: cinco incidieron sobre todo al alza y otros cinco a la baja.

La cebolla de cabeza, limón, pasaje en ómnibus y microbús, tomate y jurel empujaron los precios hacia arriba.

De hecho, en general los precios de pescados y mariscos se mostraron al alza: se destacó la caballa (25.8%), jurel (13.7%), merluza (11.5%), perico (10.2%) y bonito (1.4%).

En contraste, los huevos de gallina, mango, pollo eviscerado, arveja verde y pasajes en ómnibus interprovincial llevaron los precios hacia abajo.

“En septiembre, (el grupo) alimentos y bebidas no alcohólicas presentó una variación negativa de 0.07%, tasa en la que incidieron los precios a la baja de leche, queso y huevos, principalmente huevos de gallina (-5.4%); del mismo modo, retrocedieron los productos de la carne, especialmente carne de ave como pollo eviscerado (-1.6%) y sus cortes: pierna y alas (-0.8%, cada uno), pechuga (-0.7%) y gallina eviscerada (-2.8%)”, especificó el INEI.