Cercanía al proceso electoral podría influir en el tipo de cambio en octubre. (Foto: NanoStockk / iStock)
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

El dólar continúa debilitándose frente al sol, pese al repunte observado en julio, y terminó septiembre en su nivel más bajo en los últimos cinco años.

