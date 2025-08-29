Predomina en el balance de los mercados la predisposición de la Fed a bajar su tasa referencial
Omar Manrique
mailOmar Manrique
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

El dólar se moverá en medio de señales de debilitamiento del empleo en EE.UU. y ante una creciente preocupación por el riesgo de injerencia gubernamental en la política monetaria de ese país, ¿qué anticipan los analistas para el corto plazo?

