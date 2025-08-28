La gobernadora de la Reserva Federal de Estados Unidos Lisa Cook presentó una demanda contra la decisión del presidente Donald Trump de despedirla de su cargo, un movimiento que escaló drásticamente los esfuerzos del mandatario por controlar el banco central.

“Este caso impugna el intento ilegal y sin precedentes del presidente Trump de destituir a la gobernadora Cook de su posición, lo que, de permitirse, sería el primer caso de su tipo en la historia de la Junta” de Gobernadores de la Fed, se lee en los documentos judiciales.

Durante meses, el mandatario ha pedido al banco que recorte drásticamente las tasas de interés, criticando repetidamente al presidente de la Fed, Jerome Powell, por llegar “demasiado tarde” y calificándolo de “imbécil”.

Sin embargo, los responsables de la política monetaria han mantenido estables las tasas mientras monitorean los efectos de los aranceles de Trump sobre los precios.

De destituir a Cook, el presidente podría añadir una nueva voz a la junta de gobierno de la Fed para intentar influir en las tasas de interés a su favor.

Incertidumbre

La acción legal representa una fuerte escalada en el creciente enfrentamiento entre la Casa Blanca y la Fed, que ha resistido las presiones de Trump para reducir las tasas de interés, incluso cuando el mandatario ha atacado reiteradamente a Jerome Powell. El presidente de la Fed también ha rechazado las exigencias de Trump de que renuncie.

Los fallos que se emitan en los próximos días y semanas podrían incrementar la preocupación de los inversionistas de que los intentos del presidente socaven la independencia del banco central, un pilar de los mercados estadounidenses que respalda la calificación crediticia del país.

Cook demandó pocos días después de que Trump le enviara una carta —que publicó en redes sociales— en la que afirmaba que la removía de su cargo de manera inmediata debido a su “conducta engañosa y potencialmente criminal en un asunto financiero”. Cook no ha sido formalmente investigada ni acusada de irregularidades.

Portavoces de la Casa Blanca no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Un representante de la abogada de Cook declinó hacer declaraciones.

El conflicto estalló después de que el director de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda, Bill Pulte, acusara en redes sociales a Cook de haber mentido en solicitudes de crédito presentadas en 2021 para dos propiedades —en Michigan y Georgia— al afirmar que usaría cada una como residencia principal con el fin de obtener condiciones más favorables. Según dijo, las solicitudes fueron presentadas con dos semanas de diferencia.

Con información de EFE y Bloomberg