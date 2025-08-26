Al regresar a sus mesas de operaciones, los inversores se enfrentarán a datos mediocres de Estados Unidos, a la preocupación por los aranceles comerciales de EE.UU. y a las últimas críticas del presidente Donald Trump contra la Reserva Federal, según los estrategas de Goldman y Deutsche Bank AG.

“Será un regreso bastante difícil”, afirmó Christian Mueller-Glissmann , director de investigación de asignación de activos de Goldman, en una entrevista con Bloomberg TV. “No estoy seguro de que podamos mantener el impulso moderado que hemos tenido”.

Por ahora, el índice CBOE VIX, un indicador clave del nerviosismo del mercado, se encuentra cerca de sus niveles más bajos del año. El dólar, por su parte, se ha recuperado del mínimo de tres años que alcanzó en julio.

Hay muchos indicios de que la calma no durará.

El auge del mercado bursátil durante los meses de verano se basó en las perspectivas alcistas sobre las ganancias de las mayores empresas tecnológicas de EE.UU., más que en un optimismo fundamental sobre la economía, afirmó Mueller-Glissmann .

La volatilidad entre activos está disminuyendo | Los indicadores de acciones, bonos y divisas se encuentran cerca de sus niveles más bajos del año.

“Parte del impulso Ricitos de Oro no se ha debido a que la economía haya ido realmente bien, ya que, en realidad, los mercados laborales en EE.UU. se han debilitado”, afirmó. “En realidad, han sido las ganancias y, en particular, unas pocas empresas muy específicas —las Siete Magníficas y algunas de las financieras— las que han impulsado al alza el mercado”.

Según George Saravelos , director global de investigación de divisas del Deutsche Bank, los mercados también han sido “demasiado complacientes” con las amenazas a la independencia de la Fed.

En su última medida, Trump ha tomado la decisión de destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook, en su intento por garantizar recortes agresivos de las tasas por parte del banco central de Estados Unidos.