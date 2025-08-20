Pero este mes, el presidente Donald Trump dejó claro que está dispuesto a utilizar toda la fuerza del gobierno de Estados Unidos para intervenir directamente en asuntos corporativos con el fin de alcanzar sus objetivos económicos y de política exterior.

Trump, respaldado por su equipo de financieros de Wall Street, dio un paso sin precedentes al intentar recaudar una parte del dinero generado por las ventas de chips de inteligencia artificial a China por parte de Nvidia Corp. y Advanced Micro Devices Inc.

Y en una medida que podría convertir al gobierno de Estados Unidos en el mayor accionista de Intel Corp., se dice que la administración está en conversaciones para adquirir una participación del 10% en el fabricante de chips, que se encuentra en dificultades. El mes pasado, el Pentágono también decidió adquirir una participación preferente de US$ 400 millones en una empresa minera de tierras raras poco conocida.

Se trata de una serie de medidas que han sorprendido a Wall Street y a los veteranos de la política de Washington, quienes han reconocido en privado y en público que nunca habían visto nada parecido en sus décadas de carrera.

Si tienen éxito, estas medidas podrían enriquecer a los inversores privados y a los titulares de planes de ahorro 401(k), al tiempo que catapultarían la seguridad nacional de EE.UU. por delante de China. Pero también son apuestas arriesgadas que podrían acabar con pérdidas para los contribuyentes y distorsionar los mercados de formas que los inversores no pueden predecir.

“Me preocupa mucho que vayamos a tener estos sectores en los que el presidente empieza a decir: ‘tienen que pagarnos solo por vender a nivel internacional’”, dijo Lee Munson , director de inversiones de Portfolio Wealth Advisors, con US$ 390 millones en activos bajo gestión. “¿Dónde acabará esto? Ni siquiera sé cómo comprar ahora mismo empresas con exposición a China que tengan propiedad intelectual de alta tecnología”.

La implicación directa de la administración Trump en asuntos corporativos se está convirtiendo en una seña de identidad del segundo mandato del presidente. Trump, que se autodenomina negociador, tiene un historial de éxitos dispar, pero ha prometido aplicar un enfoque más empresarial a la gestión de Washington.

Además de la promesa de ingresos de Nvidia y AMD y la posible participación de Intel en la inversión, su administración se aseguró la “acción dorada” de Nippon Steel Corp., una empresa siderúrgica japonesa que otorga a Trump poder personal para tomar decisiones sobre la empresa United States Steel Corp. En estos casos, la administración está eligiendo ganadores y perdedores, y corre el riesgo de socavar la libre circulación de capitales.

“El enfoque de la administración Trump en industrias como el acero, los semiconductores y los minerales críticos no es arbitrario: estos sectores son fundamentales para nuestra seguridad nacional y económica”, afirmó el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, en un comunicado enviado por correo electrónico.

“El enfriamiento de la inflación, los billones en nuevas inversiones, los acuerdos comerciales históricos y los cientos de miles de millones en ingresos por aranceles demuestran cómo el liderazgo práctico del presidente Trump está allanando el camino hacia una nueva edad de oro para Estados Unidos”, agregó.

Trump sorprendió a los mercados este mes cuando anunció que Nvidia y AMD habían acordado pagar al gobierno estadounidense el 15% de sus ingresos por la venta de chips de inteligencia artificial a China.

La medida irritó a inversores, expertos en comercio, legisladores y otras personas que temían un incremento de estas medidas por las que el gobierno federal pudiera empezar a imponer a todos los escenarios en los que haya que pagar para poder participar, desde las negociaciones comerciales hasta los contratos de defensa.

La noticia de que la Casa Blanca está contemplando utilizar los fondos de la Ley de Chips para adquirir una participación directa en el fabricante de chips Intel se sumó a la incertidumbre en torno al cambio de normas entre las empresas del sector privado y el gobierno de Estados Unidos.

La medida podría suponer un impulso muy necesario para el ambicioso plan de Intel de construir una nueva y brillante fábrica de chips en Ohio, vital para reconstruir la producción nacional de chips en Estados Unidos, pero que se ha retrasado debido a la caída de las ventas y las crecientes pérdidas de la empresa. SoftBank Group Corp. acordó esta semana comprar US$ 2,000 millones en acciones de Intel en una operación inesperada.

El enfoque de la administración Trump hacia las empresas en el primer año de su segundo mandato es, en cierto modo, una evolución de las herramientas de política económica que desplegó en sus primeros cuatro años como presidente. En aquel entonces, utilizó palancas comerciales que no se habían utilizado en años o décadas, desde los aranceles de la Sección 301 a países enteros, como China, hasta los aranceles de la Sección 232 a sectores como el acero y el automóvil.

Las políticas no fueron populares y sacudieron los mercados, pero sus defensores argumentaron que los aranceles frenaron los productos chinos y otros productos extranjeros que inundaban el mercado estadounidense y provocaban la quiebra de algunas empresas locales.

Trump ha seguido empujando los límites del uso de herramientas novedosas en su segundo mandato.

“Lo que vemos aquí es que, cuando se trata de grandes cuestiones económicas como los aranceles y las tasas a las exportaciones, y también el acuerdo con MP Materials, está dispuesto a traspasar los límites legales en cuestiones económicas importantes de una forma que no hizo en su primer mandato”, afirmó Peter Harrell , investigador no residente del American Statecraft Program del Carnegie Endowment for International Peace.

Caitlin Legacki , exfuncionaria del Departamento de Comercio de la administración Biden, afirmó que el argumento a favor de impulsar las industrias nacionales es comprensible, pero que la “falta de transparencia” en torno a los acuerdos es preocupante.

“En lugar de convertir esto en una causa de seguridad nacional o independencia tecnológica en torno a la que puedan unirse personas de ambos partidos, parece más bien una extorsión”, afirmó.