En 2024, la fintech creada por tres peruanos y que facilita la inversión de los latinoamericanos en la bolsa de valores de Estados Unidos, llegó hasta la pantalla de la torre Nasdaq, ubicada en Times Square. (Fotocomposición: G de Gestión)
Dusko Kelez habla rápido y con un entusiasmo jovial. Aunque ha contado su historia una decena de veces en distintas entrevistas, esta vez, en diálogo con G de Gestión, revela algunas de las claves que lo llevaron a alcanzar el éxito con Hapi, la fintech de compra y venta de acciones que fundó junto a dos socios, y que en cuatro años de operación, está por superar el millón de usuarios con presencia en 17 países de Latinoamérica. ¿Qué nuevos proyectos tiene en camino?

