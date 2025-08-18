Peruanos ahora toman en cuenta a la inteligencia artificial para decidir una compra. (Foto: Elías Alfageme | GEC)
Peruanos ahora toman en cuenta a la inteligencia artificial para decidir una compra. (Foto: Elías Alfageme | GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Mayumi García
mailMayumi García

Un tema que está en boga en los últimos tiempos, es la inteligencia artificial (IA) y cómo su uso (adecuado y bien informado) viene cambiando los hábitos de los usuarios en diferentes ámbitos de su vida. En esa línea, Impronta Research elaboró el informe “Los Peruanos y la IA: Usos, frenos y expectativas”, el cual revela la forma en que los peruanos están reconfigurando sus rutinas de compra en algunas categorías, a consecuencia de la tecnología.

TE PUEDE INTERESAR

IA en finanzas: ¿Cómo regular sin frenar la innovación en el Perú?
IA empresarial: ¿construir, comprar o asociarse? La guía clave para decidir
Instituto San Agustín amplía su oferta académica: Las opciones que tendrán como eje a la IA

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.