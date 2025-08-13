La Universidad Católica San Pablo, ubicada en Arequipa, anunció el lanzamiento de la primera carrera profesional con el nombre de Inteligencia Artificial del Perú, y en esa misma línea, también se dictará la carrera de Ciencia de Datos.

Alex Cuadros, docente principal del Departamento de Computación de la UCSP y responsable de la creación de las dos nuevas carreras, explicó durante una conferencia de prensa que las Ciencias de la Computación, Ciencia de datos e Inteligencia Artificial son las bases del ecosistema de computación, el cual está certificado a nivel internacional especificado en la denominada computing currícula.

“Es importante diferenciar que la computación y la ingeniería interactúan, pero no son lo mismo. De hecho, hay un estándar mundial que regula las carreras de computación (computing currícula), así como hay otros estándares que regulan carreras de ingeniería. Entender esto es clave para ser realmente competitivos internacionalmente en computación”, mencionó el especialista.

Por su parte, Alonso Quintanilla Pérez-Wicht, rector de la universidad, precisó que este es un gran avance en la descentralización educativa y tecnológica del país, posicionando a Arequipa como un referente en el ámbito del desarrollo de nuevas tecnologías.

“Concebimos la computación y la tecnología no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta orientada al desarrollo humano y al bien común”, señaló el rector.

El futuro laboral de los egresados de la carrera de Inteligencia Artificial

Alex Cuadros precisó que la inteligencia artificial se aplica donde hay grandes volúmenes de datos y necesidad de tomar decisiones, abarcando sectores como agricultura, medicina y banca. Los egresados de esta carrera trabajarían en estos sectores y también vinculados a ellos.

“Eso está principalmente en todos los rubros del conocimiento y en todos los rubros de la industria”, acotó.

Asimismo, mencionó que la titulación varía internacionalmente. Mientras que, en lugares como Estados Unidos, en la Universidad de Stanford, el título es de licenciado en Ciencia de la Computación, en Arequipa, Perú, existen títulos específicos, como licenciado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, en respuesta a los estándares internacionales y las necesidades actuales del mercado.

“Lo que ha pasado es que la computación se ha vuelto extremadamente grande y las acreditadoras internacionales o los estándares consideran a la ingeniería por un lado más gigantesco y a la computación por el lado universitario”, añadió..

Además, precisó que la formación universitaria, en este tipo de rubros, no busca la migración de talentos sino su integración y aporte local. Sin embargo, resaltó que un porcentaje de los egresados terminan trabajando fuera por la alta demanda de capacidades técnicas.

“El 91% de los egresados en Ciencias de la Computación están trabajando, pero el 21% está fuera de nuestro país”, puntualizó el rector Alonso Quintanilla.

Cabe precisar que el examen de admisión de la carrera de Inteligencia Artificial en la Universidad Católica San Pablo de Arequipa se realizará el próximo 26 de octubre.