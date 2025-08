La inteligencia artificial (IA) generativa ha vuelto a poner la adopción tecnológica en el centro de la agenda empresarial. Pero como ya he escrito antes, no basta con entusiasmarse. Adoptarla de forma efectiva, responsable y sostenible requiere más que buenas intenciones o charlas inspiradoras. Requiere liderazgo interno continuo que empodere a la organización. En las empresas que lo están logrando con mayor impacto, ese liderazgo no depende de una sola persona, sino de un pequeño equipo con 4 roles bien definidos y coordinados que combinan lo técnico y lo humano: el Sponsor, el Owner, el Gestor Técnico y el Motivador.

1. El Sponsor: transmite urgencia sin imponer miedo

Idealmente es el CEO o alguien en la alta dirección con gran influencia. Su tarea no es técnica, sino simbólica: recordar que la adopción tecnológica es una prioridad estratégica. Su mensaje debe ser claro, tangible, frecuente y empoderante. No basta con decir “hay que usar IA”, hay que explicar por qué, cómo empezar y qué beneficios traerá a las personas. Un buen Sponsor fomenta una cultura de experimentación con límites de seguridad y reconoce públicamente a quienes ya han adoptado la IA para inspirar a los demás con casos cercanos.

Conozco a un Sponsor de una empresa financiera peruana que declaró a su organización que quienes tuvieran buen rendimiento y aprendieran a automatizar no serían reemplazados, sino que tomarían labores más estratégicas. Además, pidió a los líderes no contratar personal sin antes asegurar que sus equipos automatizaran tareas manuales para liberar capacidad. Cada trimestre reconoce a los mejores “Automators” y comparte sus logros con otras sedes. Después de 2 años implementando este sistema en Perú, ha pasado a liderar el negocio en Colombia y ha priorizado implementar el mismo sistema allá.

2. El Owner: define la estrategia y el sistema de adopción

Este rol lo debe asumir alguien que reporte al Sponsor y tenga como prioridad elevar la productividad laboral con tecnología. Debe combinar entendimiento técnico con criterio organizacional. Puede ser un CTO, director de Tecnología, Transformación Digital, Reingeniería o incluso un líder de Gestión Humana con influencia y apertura al mundo tecnológico. El Owner no debe ver la adopción tecnológica solo como un tema técnico ni reducirla a capacitaciones genéricas. Debe construir (o contratar) un sistema robusto y continuo que acompañe a cada persona de forma personalizada y centralice la data de los proyectos para facilitar la gobernanza.

Desde lo humano el sistema debe servir para ayudar a las personas a identificar ineficiencias en su rol y conectarlas con las herramientas adecuadas; para luego darles tiempo y acompañamiento para que aprendan implementando, no solo escuchando expertos.

Desde lo técnico, el sistema debe tener metas e indicadores revisables semanalmente. No medir por ejemplo cuántas personas asistieron a una charla sobre Copilot, sino cuántas lo implementaron y qué eficiencias lograron (ahorros de tiempo, dinero o mejora de servicios). Además, el sistema debe facilitar (y exigir) la documentación de los proyectos en distintas etapas para poder gestionarlos (frenarlos, escalarlos o traspasarlos). En resumen, el Owner diseña y mejora el sistema de adopción tecnológica de la empresa.

3. El Gestor Técnico: disponibiliza herramientas y gestiona proyectos

Idealmente reporta al Owner y lidera la ejecución, en coordinación constante con el Motivador y reportando sus avances al Owner. El Gestor debe conocer y usar las herramientas que se quiere que otros adopten. Su trabajo comienza cuando los colaboradores documentan qué procesos desean automatizar. El Gestor revisa esa información, decide si tienen la autonomía y accesos adecuados, y puede restringirlos o expandirlos. Por ejemplo, si alguien necesita automatizar la extracción de datos de PDFs, el Gestor puede otorgar una licencia premium con AI de Power Automate muy útil para esto.

Un buen Gestor también da seguimiento a los proyectos activos y prioriza los más prometedores. Finalmente, exige una buena documentación, ya que cada proyecto se convierte en un activo digital que puede replicarse o conectarse con otros. Un buen Gestor evita automatizaciones desordenadas, define reglas de acceso y asegura que el conocimiento y los activos digitales se aprovechen minimizando riesgos.

4. El Motivador: integra la adopción tecnológica a la cultura

Este rol, idealmente proviene de Gestión Humana y complementa al Gestor, con un mayor foco en las personas. Se asegura de que tanto colaboradores como jefes prioricen el cambio y lo vean como algo valioso. Organiza intervenciones comunicacionales, reconoce logros y genera espacios (como salas de coworking) donde las personas trabajen juntas en sus proyectos. También coordina eventos en los que el Sponsor reconoce públicamente a los mejores “Automators”, generando un contagio positivo. Un buen Motivador convierte la adopción tecnológica en una iniciativa cultural que crece como bola de nieve y a la que las áreas se suman por convicción, no por obligación.

Ninguno de estos roles requiere dedicación exclusiva, pero sí priorización. Cada uno es fundamental y he visto cuando el sistema falla porque un rol se debilita. Sin Sponsor, el mensaje se diluye, sin Owner, no hay norte ni sistema, sin Gestor Técnico, se pierde el control y la trazabilidad y sin Motivador, la energía se apaga. El éxito no está solo en definirlos, sino en que trabajen como un equipo coordinado que mejore continuamente.