Jorge Nieto indicó que Roberto Sánchez lo llamó para conversar. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Jorge Nieto indicó que Roberto Sánchez lo llamó para conversar. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
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Redacción Gestión
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, lo llamó hace unos días para conversar.

El líder del Partido del Buen Gobierno añadió que

“Cada quien sabe quién es, cada quien sabe qué piensa, y eso no implica que no podamos hablar en cualquier momento, siempre y cuando se pongan por delante los intereses del Perú”, añadió.

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Asimismo, afirmó que también recibió

Nieto precisó que le respondió públicamente a López Aliaga que, si tenía pruebas consistentes de fraude, su partido estaba dispuesto a conversar de inmediato sobre el tema.

“Lo que tenemos como evidencia todos los peruanos es que, más allá de la sospecha justificada o no (...) no ha habido una prueba consistente. Por tanto, esa conversación no se produjo porque no había materia para esa conversación”, indicó.

Cabe indicar que Nieto, el fin de semana, anal considerar que las dos candidaturas en disputa profundizan la polarización política en el país.

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Oposición “gane quien gane”

Sobre el rol que tendría el Partido del Buen Gobierno en el próximo gobierno, indicó que buscan ser una alternativa seria y responsable.

Por ello, afirmó que

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Además, recalcó que serán oposición para cualquiera de los dos candidatos que resulte elegido.

“Seremos oposición a cualquiera de los dos que sea elegido y seremos oposición responsable. Hablaremos y conversaremos con todos sin excepción, pero votaremos siempre a favor de los intereses de los peruanos y del Perú”, puntualizó.

El excandidato presidencial recalcó que el Partido del Buen Gobierno será oposición para cualquiera de los dos candidatos que resulte elegido. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
El excandidato presidencial recalcó que el Partido del Buen Gobierno será oposición para cualquiera de los dos candidatos que resulte elegido. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

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