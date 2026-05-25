El excandidato presidencial, Jorge Nieto, indicó que Roberto Sánchez, candidato a la presidencia por Juntos por el Perú, lo llamó hace unos días para conversar.

El líder del Partido del Buen Gobierno añadió que la conversación no se llegó a concretar por temas de agenda de ambos, aunque dejó abierta la posibilidad de un diálogo en un futuro.

“Cada quien sabe quién es, cada quien sabe qué piensa, y eso no implica que no podamos hablar en cualquier momento, siempre y cuando se pongan por delante los intereses del Perú”, añadió.

LEA TAMBIÉN: Jorge Nieto considera que ahora no hay necesidad de cambiar el capítulo económico

Asimismo, afirmó que también recibió una invitación pública al diálogo de Rafael López Aliaga, excandidato por Renovación Popular, la cual se iba a centrar en las denuncias de presunto fraude electoral.

Nieto precisó que le respondió públicamente a López Aliaga que, si tenía pruebas consistentes de fraude, su partido estaba dispuesto a conversar de inmediato sobre el tema.

“Lo que tenemos como evidencia todos los peruanos es que, más allá de la sospecha justificada o no (...) no ha habido una prueba consistente. Por tanto, esa conversación no se produjo porque no había materia para esa conversación”, indicó.

Cabe indicar que Nieto, el fin de semana, anunció que el Partido del Buen Gobierno decidió viciar su voto en la segunda vuelta presidencial de 2026 al considerar que las dos candidaturas en disputa profundizan la polarización política en el país.





Oposición “gane quien gane”

Sobre el rol que tendría el Partido del Buen Gobierno en el próximo gobierno, indicó que buscan ser una alternativa seria y responsable. Precisó que se encuentran en reuniones para definir su agenda en el próximo Congreso de cara a lo que ofrecieron durante su campaña electoral.

Por ello, afirmó que tanto él como la bancada del partido en el Senado y la Cámara de Diputados se reunirán con todas las personas posibles para construir acuerdos en beneficio de la ciudadanía.

Además, recalcó que serán oposición para cualquiera de los dos candidatos que resulte elegido.

“Seremos oposición a cualquiera de los dos que sea elegido y seremos oposición responsable. Hablaremos y conversaremos con todos sin excepción, pero votaremos siempre a favor de los intereses de los peruanos y del Perú”, puntualizó.