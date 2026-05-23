El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) autorizó de manera excepcional el uso del DNI amarillo y de documentos vencidos para votar en la segunda vuelta presidencial de las Elecciones Generales 2026.

La medida, oficializada mediante una resolución publicada en El Peruano, permitirá sufragar a ciudadanos que ya alcanzaron la mayoría de edad pero todavía no tramitaron el DNI azul correspondiente.

Asimismo, el organismo prorrogó hasta el 7 de junio la vigencia de los DNI vencidos o próximos a caducar para los electores obligados a participar en el balotaje.

La medida solo será válida para ejercer el derecho al voto. (Fuente: TVPerú)

Medida solo será válida para sufragar

El Reniec explicó que no actualizar el documento de identidad no implica perder la ciudadanía ni el derecho constitucional al voto, por lo que se adoptaron medidas excepcionales para garantizar la participación electoral.

La entidad precisó además que estas disposiciones únicamente tendrán validez para ejercer el derecho al sufragio durante la segunda vuelta presidencial y no para otros trámites civiles o administrativos.

Los ciudadanos con DNI amarillo también podrán sufragar en las elecciones presidenciales. (Fuente: Andina)

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Reniec notificó a organismos electorales

Según la resolución, la decisión busca evitar que exigencias formales limiten la participación ciudadana y el ejercicio de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

La norma ya fue comunicada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para las acciones correspondientes.

La segunda vuelta presidencial se realizará el próximo domingo 7 de junio.