El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que existe un total de 526 mil Documentos Nacional de Identidad (DNI) de mayor de edad pendientes de recojo a nivel nacional.
La entidad precisó que este documento es importante para ejercer los derechos ciudadanos y realizar diferentes trámites, por lo que hizo un llamado a quienes hicieron su trámite a acudir a la agencia elegida para recoger su documento.
Reniec indicó que los departamentos con más DNI pendientes por recoger son Lima, La Libertad, Piura y Arequipa.
Además, remarcó es importante recoger el documento con anticipación para mantenerse correctamente identificados en la sociedad.
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Ver si el DNI está listo
Por otro lado, Reniec señaló que los ciudadanos pueden verificar si su DNI está listo a través de este enlace, donde deben elegir entre “Consulta por DNI” o “Consulta por número de solicitud”, ingresar el dato correspondiente y hacer clic en consultar.
El sistema mostrará el nombre completo del ciudadano, la fecha del trámite, la oficina donde se realizó o seleccionó por web, y el porcentaje de avance. Si figura al 100%, el DNI ya está impreso y disponible para entrega.