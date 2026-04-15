Reniec indica que 526 mil DNI de ciudadanos mayores de edad están pendientes de recojo. Foto: GEC.
Reniec indica que 526 mil DNI de ciudadanos mayores de edad están pendientes de recojo. Foto: GEC.
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Redacción Gestión
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de mayor de edad pendientes de recojo a nivel nacional.

La entidad precisó que este documento es importante para ejercer los derechos ciudadanos y realizar diferentes trámites,

Reniec indicó que los departamentos con más DNI pendientes por recoger son Lima, La Libertad, Piura y Arequipa.

Además,

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Ver si el DNI está listo

Por otro lado, Reniec señaló que los ciudadanos pueden verificar si su DNI está listo , donde deben elegir entre “Consulta por DNI” o “Consulta por número de solicitud”, ingresar el dato correspondiente y hacer clic en consultar.

El sistema mostrará el nombre completo del ciudadano, la fecha del trámite, la oficina donde se realizó o seleccionó por web, y el porcentaje de avance. Si figura al 100%, el DNI ya está impreso y disponible para entrega.

Los departamentos con más DNI pendientes por recoger son Lima, La Libertad, Piura y Arequipa. Foto: Giancarlo Avila / @photo.gec
Los departamentos con más DNI pendientes por recoger son Lima, La Libertad, Piura y Arequipa. Foto: Giancarlo Avila / @photo.gec

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