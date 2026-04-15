El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que existe un total de 526 mil Documentos Nacional de Identidad (DNI) de mayor de edad pendientes de recojo a nivel nacional.

La entidad precisó que este documento es importante para ejercer los derechos ciudadanos y realizar diferentes trámites, por lo que hizo un llamado a quienes hicieron su trámite a acudir a la agencia elegida para recoger su documento.

Reniec indicó que los departamentos con más DNI pendientes por recoger son Lima, La Libertad, Piura y Arequipa.

Además, remarcó es importante recoger el documento con anticipación para mantenerse correctamente identificados en la sociedad.

Ver si el DNI está listo

Por otro lado, Reniec señaló que los ciudadanos pueden verificar si su DNI está listo a través de este enlace, donde deben elegir entre “Consulta por DNI” o “Consulta por número de solicitud”, ingresar el dato correspondiente y hacer clic en consultar.

El sistema mostrará el nombre completo del ciudadano, la fecha del trámite, la oficina donde se realizó o seleccionó por web, y el porcentaje de avance. Si figura al 100%, el DNI ya está impreso y disponible para entrega.