Tras la jornada electoral del pasado 12 de abril, los ciudadanos que ejercieron como miembros de mesa ya pueden iniciar el proceso para recibir la compensación económica establecida por ley.

De acuerdo con la normativa vigente, este monto asciende a S/165, equivalente al 3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

¿Cómo realizar el trámite?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el procedimiento se realiza de forma virtual. Para ello, los beneficiarios deben registrarse en la plataforma oficial, validando su identidad con los datos de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Una vez completado el registro, el sistema permitirá seleccionar la modalidad de pago más conveniente.

Puedes tramitar la compensación económica AQUÍ.

Ciudadanos que cumplieron como miembros de mesa ya pueden iniciar el procedimiento de cobro de la compensación de S/165 habilitada por la ONPE. Foto: GEC.

Opciones de cobro disponibles

Los miembros de mesa podrán recibir la compensación a través de las siguientes alternativas:

Depósito en cuenta bancaria

Billetera digital

Cobro presencial en agencias del Banco de la Nación

Incluye jornada extendida

El pago también corresponde a quienes desempeñaron esta función durante la jornada extendida del 13 de abril. Esta medida fue dispuesta para determinados locales de votación en Lima y en el extranjero.

Sanciones por inasistencia

Cabe precisar que los ciudadanos que no acudieron a cumplir con su deber como miembros de mesa deberán asumir una multa equivalente al 5% de la UIT, es decir, S/275.

Sin embargo, la normativa contempla la posibilidad de presentar una justificación debidamente sustentada para evitar dicha sanción.