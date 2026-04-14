El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, reconoció que las fallas en la instalación de mesas durante la jornada electoral del 12 de abril afectaron a 13 locales, aunque subrayó que la situación pudo ser más grave. “ Hemos tenido 13 locales, pudieron ser muchos más, sin embargo la persistencia de nuestro personal en campo ha permitido que nosotros podamos avanzar ” , afirmó.

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Corvetto pidió disculpas por lo ocurrido y aseguró que se trató de un problema puntual. “Hemos cometido una falla en el caso de 13 locales, que ha comprometido a una parte importante de electores. Pedimos las disculpas del caso, un hecho que en ONPE no se va a volver a repetir”, indicó.

Asimismo, enfatizó que, pese a las dificultades, se lograron realizar elecciones complementarias y completar el proceso. “Los resultados de la página web son fiel reflejo de la voluntad popular” , remarcó.

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“Error puntual, no irregularidades graves”

Corvetto rechazó que lo sucedido constituya “graves irregularidades”, como se planteó en la citación parlamentaria. Según explicó, se trató de un evento extraordinario que afectó principalmente a electores de Lima Oeste y Lima Sur.

“Yo insisto en que no hubo grandes irregularidades, hubo un error puntual, extraordinario, que tuvo como perjudicados fundamentalmente a electores de tres distritos del sur de Lima, donde no pudimos llegar con paquetes electorales”, precisó. En esos casos, los ciudadanos votaron al día siguiente mediante una elección complementaria que, aseguró, se desarrolló sin inconvenientes.

Fallas en transporte y responsabilidades

El titular de la ONPE atribuyó el problema a incumplimientos en la logística de transporte de material electoral, en un contexto de alta dependencia de proveedores. “Todo lo que tiene que ver con el transporte ha merituado un incumplimiento en tiempos y formas que ha tenido un impacto muy grande en la ciudadanía” , explicó.

En ese sentido, indicó que la responsabilidad funcional recae en la Gerencia de Gestión Electoral, específicamente en la subgerencia de producción electoral. Añadió que ya se han iniciado procedimientos administrativos para determinar sanciones.

“Se ha requerido a la gerencia correspondiente que informe lo sucedido y se han derivado los casos a la secretaría técnica para iniciar los procedimientos administrativos disciplinarios”, detalló.

Corvetto informó que el caso viene siendo investigado por diversas instancias, incluyendo la Oficina de Control Institucional, la Contraloría, la Policía Nacional y el Ministerio Público.

“Estamos dando todas las facilidades y puertas abiertas para poder concretar todo tipo de investigación. Nuestra institución y mi gestión es de puertas abiertas y entregamos toda la información que se nos requiera”, señaló.

La ONPE ejecutó elecciones complementarias en los locales afectados tras los problemas en el despliegue de material electoral. Foto: Andina.

Medidas para mitigar el impacto

El jefe de la ONPE explicó que, ante la crisis, se solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la adopción de medidas para reducir el impacto en los electores. Entre ellas, la ampliación del horario de instalación de mesas y una hora adicional para sufragar.

Posteriormente, se dispuso la realización de elecciones complementarias en los locales afectados, las cuales, según indicó, se llevaron a cabo sin contratiempos.

“No nos podíamos quedar con más de 200 locales sin material electoral. Tocamos la puerta del JNE y propusimos alternativas para resolver el problema”, sostuvo.

Confianza en los resultados

Finalmente, Corvetto reiteró que los resultados del proceso electoral reflejan la voluntad ciudadana y defendió la transparencia del sistema.

“Aquí hay que ser claros y contundentes: los resultados electorales que hoy tenemos son fiel reflejo de la voluntad popular”, afirmó.

Asimismo, adelantó que se reforzarán las auditorías y se abrirán más espacios para que partidos políticos y observadores revisen las plataformas tecnológicas de cara a la segunda vuelta.

“Somos conscientes que tuvimos un problema y somos conscientes y estamos comprometidos con la institución y ese compromiso con la democracia es que hemos podido avanzar a pesar del problema que se nos presentó. Hemos tenido 13 locales, pudieron ser muchos más, sin embargo la persistencia de nuestro personal en campo ha permitido que nosotros podamos avanzar“, concluyó.