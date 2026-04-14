El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que las solicitudes de dispensa por no votar o las justificaciones por no instalarse las mesas de sufragio en las elecciones generales del 2026 ya pueden tramitarse desde este 14 de abril.

Este documento deberá realizarse a través del Sistema de Dispensa Virtual y excepcionalmente de forma presencial, a fin de evitar la recepción de solicitudes prematuras e improcedentes.

El JNE recordó que las causales para solicitar la justificación por no votar son:

Viajes al extranjero por salud o estudios

Desastres naturales

Fallecimiento de familiar directo

Función electoral

Error en el padrón electoral

Discapacidad, entre otros

Documentos se pueden presentar a través del Sistema de Dispensa Virtual y excepcionalmente de forma presencial. Foto: ONPE

Los requisitos para solicitar una dispensa ante el JNE

Se deberán adjuntar los documentos que acrediten la ausencia para ejercer el voto y abonar una tasa de S/ 25,90.

No obstante, en la mayoría de los casos basta con entregar la copia del DNI, en caso de pérdida o robo del documento.

Los ciudadanos deberán presentar las copias simples de los documentos que sustenten su ausencia, y que esté directamente relacionado con la fecha central del proceso electoral.

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El trámite se realiza a través del sistema de Disensa Virtual - SISDIV (https://dispensavirtual.jne.gob.pe/login) y, según las necesidades del ciudadano, a través de la Mesa de Partes Presencial del JNE, de las Oficinas Desconcentradas o de los Jurados Electorales Especiales.

El pago por derecho de trámite es de S/ 25.90 en caso de inasistencia a la instalación de la mesa de sufragio; y en caso de omisión del voto, el monto es similar (S/ 25.90).

Si el ciudadano tiene ambas faltas, solo paga una tasa de S/ 25.90. El pago por derecho de trámite se puede realizar en cualquier agencia del Banco de la Nación al código 01465 o por medios virtuales a través del portal Pagalope.