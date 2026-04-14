La cotización del dólar registra en la sesión del martes 14 de abril una fuerte alza, debido a la incertidumbre sobre la elección presidencial en Perú, realizada el domingo 12 de abril

La tensión surgió al mediodía del lunes 13 de abril, cuando la encuestadora Ipsos reportó su conteo rápido y ubicó en segundo lugar al izquierdista Roberto Sánchez, con posibilidades entonces de ir a una segunda vuelta con Keiko Fujimori.

De acuerdo con el conteo rápido de Ipsos, Keiko Fujimori pasa a segunda vuelta con 17.1% de los votos. En segundo lugar, hay un empate técnico entre Roberto Sánchez, Rafael López Aliaga y Jorge Nieto. Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) anota un 12.4% en el segundo puesto; le sigue Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con 11.3% y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), tiene 10.7%.

La cotización del dólar a mitad de la jornada del martes 14 de abril se ubica en S/ 3.41 en el mercado interbancario, bastante por encima del cierre del lunes en S/ 3.37 y superando la barrera psicológica de los S/ 3.40, informó Kambista.

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Agregó que este martes el sol se desmarca del comportamiento de otras monedas de la región, que tienden a fortalecerse frente al dólar, en línea con un DXY a la baja (-0.34%).

“Los cambios en los resultados conforme avanza el conteo oficial de actas, sumado al conteo rápido de Ipsos publicado ayer, han modificado las expectativas del mercado respecto a qué candidatos pasarán a la segunda vuelta. Esto viene presionando al dólar al alza, en un entorno que se mantiene altamente volátil y sujeto a nuevos movimientos conforme se conozca más información”, explicó Fernando Ruiz, CEO de Kambista.

Agregó que en el plano internacional, el IPP de EE. UU. se ubicó en 0.5% mensual, por debajo de las previsiones de 1.1% y del dato previo de 0.7%, lo que sugiere menor presión para un endurecimiento de la política monetaria.

“Este enfriamiento reduce el impulso del dólar a nivel global, mientras que en commodities el petróleo WTI cae -3.45% ante reportes de una posible reanudación de conversaciones entre EE. UU. e Irán en Pakistán. En tanto, el oro retrocede -1.15% y el cobre -0.18%”, indicó Iván Esquivel, analista de cumplimiento de Kambista.

A nivel local, la incertidumbre en torno a la segunda vuelta sostiene la demanda de dólares, con inversionistas que evitan tomar posiciones de riesgo a la espera de mayor claridad. “Para hoy se registran vencimientos por S/ 7,101.3 millones en certificados de depósito y depósitos del BCRP, además de S/ 200 millones en swaps cambiarios. En este contexto, el Banco Central deberá evaluar la renovación de estas operaciones para gestionar la volatilidad del tipo de cambio”, concluyó Esquivel.