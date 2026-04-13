El tipo de cambio cerró este lunes 13 de abril a la baja en una jornada marcada por la volatilidad, en medio de los primeros resultados de las Elecciones generales de Perú de 2026 y un mayor apetito por dólares en las horas finales de negociación .

Según cifras del Banco Central de Reserva del Perú, el dólar culminó la sesión en S/ 3.3725, por debajo de los S/ 3.3950 registrados el viernes. Durante el día, el mercado osciló entre un mínimo de S/ 3.36 y un máximo de S/ 3.3830, con un precio promedio de S/ 3.3691.

En la apertura, el billete verde se situó en S/ 3.3750 y mantuvo un comportamiento volátil, especialmente en las últimas horas de la jornada, cuando se registró mayor demanda en el mercado spot interbancario .

Mayor volumen y presión al alza hacia el cierre

De acuerdo con Jimena Torres, gerente de intermediación de divisas en Renta4 SAB, este lunes se negociaron US$ 252 millones en el mercado spot interbancario, un 19% más que los US$ 211 millones registrados el viernes. “La jornada estuvo bastante volátil luego de los resultados iniciales de las elecciones presidenciales. Cerca del cierre se observó un flujo de demanda importante que empujó el tipo de cambio al alza”, indicó.

La especialista detalló que no hubo vencimientos de swaps cambiarios por parte del BCRP durante la sesión.

El tipo de cambio cerró este lunes a la baja, en medio de los primeros resultados de las Elecciones 2026 en Perú. Foto: Facebook ONPE.

Contexto político: resultados preliminares

Los resultados preliminares son procesados en tiempo real por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. De acuerdo con el conteo rápido de la encuestadora Datum Internacional, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, se ubicaría en primer lugar con 16.8% y pasaría a la segunda vuelta. El segundo lugar aún no estaría definido, con Rafael López Aliaga de Renovación Popular (12.9%) como principal contendiente, seguido por Jorge Nieto Montesinos del Partido del Buen Gobierno (11.6%), Ricardo Belmont del partido Obras (10.1%) y Roberto Sánchez Palomino de Juntos por el Perú (9.4%).

En el Senado, según Datum, Fuerza Popular se posicionaría como la prinicipal fuerza política con hasta 22 escaños, colocándose por encima de Juntos por el Perú, Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación, en la composición del Legislativo para el período 2026-2031.

Escenario externo: tensiones geopolíticas

En el frente internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció restricciones al tránsito de embarcaciones vinculadas a Irán en el Estrecho de Ormuz, tras el fracaso de las negociaciones entre ambos países.

“Los buques que entren o salgan de los puertos iraníes se enfrentarán a restricciones. El principal destino de los envíos de crudo de Irán es China, la reciente escalada amenaza con tensar aún más las relaciones entre EEUU y China”, remarcó Torres.

Evolución del tipo de cambio

En lo que va del año, el dólar acumula una variación de 0.25%, mientras que en los últimos 12 meses retrocede 9.66%, según el BCRP. En esa línea, la evolución del mercado cambiario continuará marcada por el proceso electoral local, la política monetaria y los riesgos geopolíticos globales.