Se instalaron todas las mesas que no pudieron funcionar por falta de material electoral .(Foto: ONPE)
Se instalaron todas las mesas que no pudieron funcionar por falta de material electoral .(Foto: ONPE)
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Redacción Gestión
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) afirmó que se lograron instalar las 187 mesas que no lograron instalarse durante la jornada del 12 de abril, tras las demoras en la entrega de material electoral que ocasionó que no se abran mesas de votación.

La entidad indicó, a través de un comunicado, que

Por otro lado, la entidad electoral informó que se encuentra está atendiendo los pedidos de información sobre la contratación de la empresa encargada del transporte de material electoral en Lima Metropolitana,

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El jefe de la ONPE, , la Contraloría General y la Junta Nacional de Justicia.

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Paralelamente, desde anoche las 126 oficinas descentralizadas de procesos electorales están replegando el material electoral, que incluye actas y cédulas de sufragio,

Equipos de la ONPE coordinan con ciudadanos y miembros de mesa para el desarrollo de la votación. (Fotos: Lenin Tadeo/@photo.gec)
Equipos de la ONPE coordinan con ciudadanos y miembros de mesa para el desarrollo de la votación. (Fotos: Lenin Tadeo/@photo.gec)

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