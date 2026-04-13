La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) afirmó que se lograron instalar las 187 mesas que no lograron instalarse durante la jornada del 12 de abril, tras las demoras en la entrega de material electoral que ocasionó que no se abran mesas de votación.

La entidad indicó, a través de un comunicado, que la votación continuará hasta las 6 de la tarde, según lo acordado por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), medida excepcional solicitada por la ONPE y aprobada para garantizar el derecho al voto de los 55, 261 ciudadanos afectados.

Por otro lado, la entidad electoral informó que se encuentra está atendiendo los pedidos de información sobre la contratación de la empresa encargada del transporte de material electoral en Lima Metropolitana, cuyo incumplimiento provocó retrasos en la entrega de materiales.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas, anunció que presentará acciones legales y penales contra la empresa y manifestó su total disposición a someterse a las investigaciones del Ministerio Público, la Contraloría General y la Junta Nacional de Justicia.

Paralelamente, desde anoche las 126 oficinas descentralizadas de procesos electorales están replegando el material electoral, que incluye actas y cédulas de sufragio, las cuales por primera vez se conservarán hasta después de la promulgación de los resultados de las elecciones generales.