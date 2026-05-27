El comercio electrónico en el Perú continúa consolidándose como uno de los motores más dinámicos de la economía nacional. Actualmente, más de 335 mil empresas venden productos y servicios a través de internet y el sector ya representa más del 5 % del Producto Bruto Interno (PBI), reflejando el acelerado crecimiento de los negocios digitales en el país.

Según el Observatorio Ecommerce Perú 2024-2025 de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE), el avance de las plataformas digitales ha impulsado una transformación significativa en los hábitos de consumo y en la forma de emprender. El informe también revela que seis de cada diez adultos peruanos realizan compras online, confirmando la masificación del comercio electrónico en el mercado local.

Este crecimiento ha generado nuevas oportunidades para miles de micro y pequeñas empresas que buscan ampliar su presencia comercial más allá de sus ciudades o regiones. Gracias a los canales digitales, muchos emprendimientos peruanos han logrado acceder a nuevos clientes y fortalecer sus ventas en un entorno cada vez más competitivo.

Seis de cada diez adultos en Perú realizan compras online. (Foto referencial: Andina)

Auge de los emprendedores digitales

El auge del ecommerce también ha permitido que los emprendedores puedan operar con mayores facilidades logísticas y tecnológicas. Plataformas especializadas ofrecen herramientas de pago, distribución y visibilidad digital que facilitan la expansión de pequeños negocios y reducen las barreras de ingreso al mercado online.

Entre las categorías con mayor crecimiento destaca la relacionada con el hogar y el trabajo remoto. La permanencia de modelos híbridos ha incrementado la demanda de muebles funcionales, equipos tecnológicos, accesorios de oficina y artículos de decoración, generando oportunidades para vendedores enfocados en soluciones para espacios domésticos y laborales.

Otro sector que mantiene un importante dinamismo es el de bienestar y cuidado personal. El interés de los consumidores por productos orientados a la salud física y mental ha impulsado la venta online de artículos deportivos, suplementos, productos de skincare y equipos para ejercicio en casa.

El aumento de consumidores digitales impulsa la expansión del ecommerce peruano. (Foto referencial: Andina)

Crecimiento de productos nicho

A ello se suma el crecimiento de los productos personalizados y de nicho, una tendencia cada vez más visible entre los compradores peruanos. Regalos personalizados, joyería artesanal y accesorios exclusivos para mascotas son algunos de los artículos que ganan espacio debido a la búsqueda de experiencias de compra más diferenciadas y cercanas.

Especialistas del sector coinciden en que el comercio electrónico seguirá expandiéndose en el Perú durante los próximos años. El incremento de consumidores digitales y la rápida adaptación de las Mypes al entorno online perfilan al ecommerce como una de las principales herramientas para fortalecer la economía local y modernizar el retail peruano.