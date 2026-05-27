Más de 335 mil empresas peruanas ya venden productos y servicios por internet. (Foto referencial: StockSnap / Pixabay)
Más de 335 mil empresas peruanas ya venden productos y servicios por internet. (Foto referencial: StockSnap / Pixabay)
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Redacción Gestión
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Actualmente, más de 335 mil empresas venden productos y servicios a través de internet y el sector ya representa más del 5 % del Producto Bruto Interno (PBI), reflejando el acelerado crecimiento de los negocios digitales en el país.

Según el Observatorio Ecommerce Perú 2024-2025 de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE), el avance de las plataformas digitales ha impulsado una transformación significativa en los hábitos de consumo y en la forma de emprender. , confirmando la masificación del comercio electrónico en el mercado local.

Este crecimiento ha generado nuevas oportunidades para miles de micro y pequeñas empresas que buscan ampliar su presencia comercial más allá de sus ciudades o regiones. Gracias a los canales digitales, muchos emprendimientos peruanos han logrado acceder a nuevos clientes y fortalecer sus ventas en un entorno cada vez más competitivo.

Seis de cada diez adultos en Perú realizan compras online. (Foto referencial: Andina)
Seis de cada diez adultos en Perú realizan compras online. (Foto referencial: Andina)
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Auge de los emprendedores digitales

puedan operar con mayores facilidades logísticas y tecnológicas. Plataformas especializadas ofrecen herramientas de pago, distribución y visibilidad digital que facilitan la expansión de pequeños negocios y reducen las barreras de ingreso al mercado online.

Entre las categorías con mayor crecimiento destaca la relacionada con el hogar y el trabajo remoto. La permanencia de modelos híbridos ha incrementado la demanda de muebles funcionales, equipos tecnológicos, accesorios de oficina y artículos de decoración, generando oportunidades para vendedores enfocados en soluciones para espacios domésticos y laborales.

Otro sector que mantiene un importante dinamismo es el de bienestar y cuidado personal. El interés de los consumidores por productos orientados a la salud física y mental ha impulsado la venta online de artículos deportivos, suplementos, productos de skincare y equipos para ejercicio en casa.

El aumento de consumidores digitales impulsa la expansión del ecommerce peruano. (Foto referencial: Andina)
El aumento de consumidores digitales impulsa la expansión del ecommerce peruano. (Foto referencial: Andina)
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Crecimiento de productos nicho

A ello se suma el crecimiento de los productos personalizados y de nicho, una tendencia cada vez más visible entre los compradores peruanos. Regalos personalizados, joyería artesanal y accesorios exclusivos para mascotas son algunos de los artículos que ganan espacio debido a la búsqueda de experiencias de compra más diferenciadas y cercanas.

Especialistas del sector coinciden en que el comercio electrónico seguirá expandiéndose en el Perú durante los próximos años. El incremento de consumidores digitales y la rápida adaptación de las Mypes al entorno online perfilan al ecommerce como una de las principales herramientas para fortalecer la economía local y modernizar el retail peruano.

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