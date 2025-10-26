Los resultados de la operación en Perú de Latam Cargo van en línea con el desempeño de la división. (Foto: Latam Cargo)
Los resultados de la operación en Perú de Latam Cargo van en línea con el desempeño de la división. (Foto: Latam Cargo)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Si bien el 95% del transporte de mercancías de comercio exterior del Perú se realiza por vía marítima, el transporte aéreo viene mostrando un crecimiento de dos dígitos. Entre enero y abril, las exportaciones peruanas por vía aérea sumaron 36,203 toneladas, lo que representó un incremento del 32.2% respecto al mismo periodo del año anterior. Este desempeño estuvo impulsado por el mayor volumen exportado de productos como mangos, espárragos y arándanos, que en conjunto concentraron el 65.36% del total despachado. Uno de los principales actores de la cadena exportadora aérea es Latam Cargo, la división de carga aérea de Latam Airlines. ¿Qué planes tiene esta unidad de negocio hacia 2026?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.